Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Emocionado, Pintado vibra com primeira vitória da Chape no BR-21

Fora de casa, o Verdão do Oeste mostrou um grande poder de reação e levou a melhor contra o Bragantino...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 11:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2021 às 11:07
Crédito: Márcio Cunha / ACF
A primeira vitória da Chapecoense no Brasileirão finalmente aconteceu. No Nabi Abi Chedid, a Chape saiu atrás do Bragantino, mas conseguiu reagir e vencer com direito a um gol nos minutos finais.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O personagem do triunfo foi o técnico Pintado, que ainda no gramado, não conseguiu conter a sua emoção por ver o time alcançar a vitória.
Nos vestiários, Pintado elogiou o elenco e falou sobre o orgulho que sente dos jogadores da Chapecoense.
‘Não tem muito o que falar para eles (jogadores), mais é agradecer neste grupo que acredita no que estamos fazendo, no trabalho. Temos um ambiente de muita cobrança entre nós, de muita verdade, de compromisso, com todas as dificuldades não temos baixado os braços. Para mim isso tem um valor muito grande. Quero que o torcedor tenha orgulho deste resultado. Vencemos porque fomos melhores, não teve ninguém para ajudar a gente. Com humildade vamos saborear a vitória, tomar um bom vinho, sorrir novamente, ter orgulho do nosso trabalho, orgulho dessa camisa, dessa história, esse é o ponto mais importante’, declarou o comandante.
Na próxima rodada do Brasileirão, a Chapecoense tenta manter o embalo diante do Palmeiras, na Arena Condá.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados