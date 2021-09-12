Emocionado, Pintado vibra com primeira vitória da Chape no BR-21

A primeira vitória da Chapecoense no Brasileirão finalmente aconteceu. No Nabi Abi Chedid, a Chape saiu atrás do Bragantino, mas conseguiu reagir e vencer com direito a um gol nos minutos finais.
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O personagem do triunfo foi o técnico Pintado, que ainda no gramado, não conseguiu conter a sua emoção por ver o time alcançar a vitória.
Nos vestiários, Pintado elogiou o elenco e falou sobre o orgulho que sente dos jogadores da Chapecoense.
‘Não tem muito o que falar para eles (jogadores), mais é agradecer neste grupo que acredita no que estamos fazendo, no trabalho. Temos um ambiente de muita cobrança entre nós, de muita verdade, de compromisso, com todas as dificuldades não temos baixado os braços. Para mim isso tem um valor muito grande. Quero que o torcedor tenha orgulho deste resultado. Vencemos porque fomos melhores, não teve ninguém para ajudar a gente. Com humildade vamos saborear a vitória, tomar um bom vinho, sorrir novamente, ter orgulho do nosso trabalho, orgulho dessa camisa, dessa história, esse é o ponto mais importante’, declarou o comandante.
Na próxima rodada do Brasileirão, a Chapecoense tenta manter o embalo diante do Palmeiras, na Arena Condá.