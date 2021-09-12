Emocionado, Pintado vibra com primeira vitória da Chape no BR-21

‘Não tem muito o que falar para eles (jogadores), mais é agradecer neste grupo que acredita no que estamos fazendo, no trabalho. Temos um ambiente de muita cobrança entre nós, de muita verdade, de compromisso, com todas as dificuldades não temos baixado os braços. Para mim isso tem um valor muito grande. Quero que o torcedor tenha orgulho deste resultado. Vencemos porque fomos melhores, não teve ninguém para ajudar a gente. Com humildade vamos saborear a vitória, tomar um bom vinho, sorrir novamente, ter orgulho do nosso trabalho, orgulho dessa camisa, dessa história, esse é o ponto mais importante’, declarou o comandante.