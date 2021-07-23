Emocionado, goleiro João Paulo dedica classificação do Santos para sua mãe, que luta contra o câncer

O empate do Santos contra o Independiente, por 1 a 1, nesta quinta-feira, na Argentina, confirmou a classificação do clube para as quartas de final da Copa Sul-Americana 2021. Destaque na partida, o goleiro João Paulo foi eleito pela Conmebol como o melhor jogador em campo. O arqueiro falou sobre a possibilidade de título do time santista.
- Estamos trabalhando forte no dia a dia para melhorar, evoluir. Graças a Deus a gente veio para buscar a classificação e fomos abençoados. Vamos continuar trabalhando para evoluir, passar de fase e quem sabe buscar este título - disse João.Emocionado e quase aos prantos, o goleiro dedicou a classificação do Peixe para sua mãe, que iniciou um tratamento recente contra um câncer.
- Partida especial para mim, rivalidade de Brasil e Argentina e queria dedicar à minha mãe, que está tratando um câncer. Vamos vencer isto juntos e quero dedicar para ela - finalizou o herói da classificação santista.