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Emiliano Díaz aposta na velocidade para Botafogo reagir contra o Galo

Auxiliar técnico tende a lançar Éber Bessa entre os titulares para completar a linha de frente para o duelo desta quarta-feira, às 21h30. Objetivo é deixar equipe mais incisiva...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 09:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O desejo de correr contra o tempo fica mais nítida na maneira como o Botafogo deve ir a campo nesta quarta-feira, diante do líder Atlético-MG. Contratado com a missão de agregar velocidade à linha de frente do Glorioso, Éber Bessa tende a ganhar uma chance entre os titulares no duelo válido pela vigésima-terceira rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para as 21h30, no Mineirão.
A necessidade do Alvinegro carioca em deixar a equipe mais veloz condiz também com o momento do adversário. A sucessão de desfalques (em meio ao surto de Covid-19 e a problemas físicos) fez com que o Galo tivesse uma sucessão de mudanças. Melhorar o ímpeto e, principalmente, o emocional, são cruciais para que os comandados do auxiliar técnico Emiliano Díaz possam surpreender em pleno Mineirão.VEJA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃOA chance da entrada de Bessa também soa como uma nova aposta para dar motivação a mais para a equipe servir o atacante Matheus Babi. O meia, que chegou do exterior, tem o desafio de dar a motivação não encontrada sequer quando Salomon Kalou foi lançado como titular. O marfinense raramente encontrou com precisão jogadas para "Babigol" durante o revés por 2 a 1 para o Fortaleza.
A necessidade de atitude, reforçada pelo auxiliar Emiliano Díaz, passa também por melhor desempenho de astros como Honda e Bruno Nazário. Cabe à linha de frente encontrar o fio condutor até Matheus Babi.
Com meros 20 pontos no Brasileirão e em meio aos ecos da eleição presidencial que marcou o clube na última terça-feira, o Botafogo parte para mais dois objetivos: arrefecer seus ânimos e mostrar um ambiente mais seguro para a chegada de Raúl Díaz, treinador que, segundo o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, volta ao Brasil até o fim desta semana.

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