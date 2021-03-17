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futebol

Emerson Royal interessa ao Barcelona para próxima temporada

Brasileiro é um dos destaques da equipe da Andaluzia e pode desembarcar na Catalunha no segundo semestre. Barcelona terá de pagar R$ 60 milhões ao Real Betis...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 15:25

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 15:25
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Contratado pelo Barcelona em 2019, mas emprestado imediatamente ao Real Betis, o lateral-direito Emerson Royal pode finalmente atuar pelo clube catalão na próxima temporada. De acordo com informações do jornalista Marcelo Bechler, da "TNT Sports", a nova direção blaugrana deseja contar com o ala.
+ Veja a tabela da La LigaSegundo o repórter, o Barcelona terá de desembolsar 9 milhões de euros (R$ 60,6 milhões atualmente) para tirar o jogador do Betis, por conta de acordo firmado na época da chegada do jogador ao time da Andaluzia. A contratação do brasileiro é um desejo de Joan Laporta, novo presidente do clube catalão.
+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporada
Um dos grandes destaques do Betis na temporada, Emerson fez 27 jogos na temporada, sendo a grande maioria como titular, e marcou dois gols. O ala ainda deu quatro assistências.

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