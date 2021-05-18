Emerson está com a cabeça no Barça e pode abrir mão das Olimpíadas

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

O lateral direito brasileiro Emerson pode vestir a camisa do Barcelona na próxima temporada. O jogador, que pertence a equipe blaugrana, está emprestado ao Betis, mas espera que o clube catalão pague os nove milhões de euros (R$ 57 milhões) ao time da Andaluzia para atuar ao lado de Messi.Os culés deverão abonar esse valor, pois o Betis também participou da contratação do ala quando ainda era do Atlético-MG. No entanto, o Barça vive um período de dificuldade econômica por conta da pandemia da Covid-19 e pensa em envolver outros atletas na negociação para diminuir o valor ou vender a jovem promessa.

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Emerson conquistou muito destaque com a camisa alviverde e desperta o interesse de Paris Saint-Germain, Arsenal, Milan, Borussia Dortmund e Villarreal. No entanto, a prioridade do atleta é permanecer no futebol espanhol e jogar onde sempre sonhou: na Catalunha.