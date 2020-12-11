Embarque da delegação do Bahia para São Paulo é marcado por protesto de torcedores

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O clima de insatisfação de torcedores do Bahia com o momento irregular da equipe na temporada foi traduzido em um protesto feito na tarde dessa sexta-feira (11) enquanto a delegação embarcava para São Paulo visando o duelo do próximo sábado diante do Palmeiras.

Além da manifestação, pipocas foram jogadas nos atletas em uma insinuação de que o elenco não consegue atuar bem quando se trata de confrontos decisivos.

Aos poucos, a situação foi se tornando cada vez mais tensa e a reação demonstrada pelo atacante Gilberto deixou claro isso quando, descontente, chegou a discutir com um dos participantes do protesto e precisou ser contido pelos seguranças do Bahia que faziam o isolamento da delegação. Com direito, aliás, a dois dos torcedores e o próprio Gilberto serem conduzidos a delegacia para maiores esclarecimentos.

Em nota oficial, o clube se disse descontente com a forma escolhida de protesto e acrescentou que, em solo paulista, a Embaixada de torcedores do clube na região se comprometeu a receber os jogadores como forma de incentivo.

A situação ocorre em uma sequência complexa que terá de ser superada pelo Esquadrão visando um clima de maior tranquilidade e confiança na busca de objetivos mais ambiciosos na temporada. Isso porque, logo depois do confronto diante do Palmeiras, o Bahia irá a Argentina para decidir a vaga na semifinal da Sul-Americana frente ao Defensa y Justicia tendo perdido por 3 a 2 na Arena Fonte Nova.

Veja o conteúdo da nota oficial do Bahia sobre o protesto

O Esporte Clube Bahia repudia o episódio da tarde desta sexta-feira (11), no aeroporto de Salvador, entendendo que todo protesto e manifestação são válidos, porém sem violência.

As duas pessoas envolvidas foram conduzidas pelos policiais até a delegacia do local, onde o atacante Gilberto prestou queixa.