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Embalado! Por aproximação com o público jovem, Botafogo lançará música na sexta-feira

Com foco no universo street, Alvinegro vai aproveitar 'meme' que acompanhou equipe durante a campanha da Série B do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 08:53

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 08:53

Embalado! É assim que o Botafogo segue com a aproximação com o público mais jovem. Na última terça-feira, o clube apresentou o projeto "Fogo no Flow", um movimento com foco no universo Street e que visa estabelecer uma conexão com outros campos do entretenimento, como a música, a arte e a moda. De forma geral, serão apresentadas diversas ações durante as próximas semanas, que prometem extrapolar o mundo do futebol.+ Diego Gonçalves exalta 'temporada única' e título do Botafogo: 'Um grupo sem vaidades'
O pontapé inicial do projeto será o lançamento de uma música e de um videoclipe especial nesta sexta-feira, às 00h. A faixa "EMBALADO" será divulgada no canal da Botafogo TV no YouTube, nas redes sociais do clube e nas plataformas de streaming.
O termo "Embalado" foi um 'meme' que carregou a torcida do Botafogo durante a campanha da Série B do Brasileirão. O conteúdo será distribuído pela MusicPro e com Mãolee no beat, contando com os rappers Sos, Evan (DNASTY), Sobs (UCLÃ) e Maquiny (Mainstreet), todos focados nos estilos Rap/Trap.
– Sem dúvidas a modernização de uma marca tão tradicional quanto à do Botafogo passa pelo rejuvenescimento de sua torcida. Atrair o público jovem tem se mostrado um grande desafio para os clubes de futebol e acreditamos que estar em sintonia com esse universo de maneira genuína e sólida nos trará resultados positivos também fora de campo - afirmou Lênin Franco, Diretor de Negócios do Botafogo.
Responsável por reunir o time de músicos, o trapper Sos destacou a importância de um projeto com esse porte e explicou a relação da faixa com questões cotidianas.
– O sentimento do torcedor alvinegro na temporada de 2021 é o enredo perfeito pra uma faixa que fala sobre altos e baixos, resiliência e volta por cima. Poder estar nesse projeto rodeado de amigos foi uma oportunidade de ouro e a gente só tem a agradecer ao Clube por tudo. Sabemos que não é todo mundo que abre as portas assim para o Trap e o envolvimento do Botafogo vai ser algo muito valorizado pela galera que curte a cena, não só para o torcedor alvinegro. Fizemos algo que vai ser lembrado - pontuou.
– Poder fazer parte de um projeto tão especial pra mim é um sentimento de muita satisfação. O Botafogo é a minha vida e quando conversamos lá atrás, era somente um sonho e que graças ao empenho de muitos virou realidade. Ver o Botafogo se conectando com o universo do Rap é um motivo de muito orgulho e esperamos que o clipe possa encantar muitos torcedores alvinegros - afirmou Guido Santos, responsável pela direção do clipe.
Crédito: Artistasqueestarãona"Embalado",músicadoBotafogo(Foto:GuilhermeMilward

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