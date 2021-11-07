Embalado pela torcida e na base da paciência, Corinthians vence outra

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Foi no sufoco, de novo, mas o Corinthians conquistou mais uma vitória importantíssima em sua busca pelas primeiras posições no Brasileirão-2021. Com mais um gol no fim da partida, embalado pela torcida e na base da paciência, a equipe de Sylvinho fez mais uma vítima: o Fortaleza. Os resultados estão vindo, mas atuações, principalmente no primeiro tempo, não são boas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O roteiro da partida do último sábado foi bem parecido com aquele da última segunda-feira, com a diferença que o confronto anterior era diante da Chapecoense, lanterna do campeonato, e agora foi contra um adversário direto pelo G4 da tabela. Nas duas ocasiões o Timão mostrou alguns problemas recorrentes, como falta de intensidade e lentidão na saída de bola, especialmente na primeira etapa, algo que vem acontecendo ultimamente.

Tem sido comum, inclusive, Sylvinho corrigir situações para a segunda etapa, trocando jogadores ou não. Os resultados estão vindo dessa forma. Foi assim, que conseguiu a vitória sobre o Fluminense, a virada sobre o Internacional (depois tomou empate), o triunfo sobre a Chape e agora a vitória sobre o Fortaleza. A angústia do torcedor é pensar que essas mudanças poderiam ser feitas desde o início, sem a necessidade de sofrer tanto até o intervalo.Mas a verdade é que o time tem conseguido se portar bem, com uma defesa sólida e paciência na condução dos jogos do meio para frente. Apesar de alguma "pressa" na primeira etapa, como o próprio Sylvinho ressaltou em entrevista coletiva depois da partida, a equipe se acalmou e conseguiu insistir até o fim para transformar o volume ofensivo em pelo menos uma bola no gol.

Dificilmente, porém, essas últimas vitórias teriam vindo se não houvesse a torcida nas arquibancadas, especialmente contra Chapecoense e Fortaleza, em que 100% da capacidade do estádio pôde ser ocupada. No entanto, contra o Bahia e contra o Fluminense já havia sido assim, com o torcedor embalando os jogadores em busca de uma vitória na Neo Química Arena. Sem isso e com a equipe jogando mal, provavelmente faltaria esse "atleta a mais" em campo.

Enquanto os resultados estiverem vindo, o Corinthians vive o melhor dos mundos, pois é de pontos e não de futebol bonito e/ou agradável que o time precisa para atingir seu objetivo de estar na Copa Libertadores. Acontece que os riscos estão sendo mais altos do que o necessário. Por detalhes, sobretudo nas últimas três vitórias em casa por 1 a 0, os nove pontos não viraram apenas três, o que deixaria o clube em uma situação difícil na tabela do Brasileirão.