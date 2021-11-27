'Embalado', o rap do Botafogo, ultrapassa 120 mil visualizações no YouTube em 24 horas

Literalmente embalou. "Embalado", a música produzida pelo Botafogo, ultrapassou as 100 mil visualizações no YouTube em menos de 24 horas no ar. O conteúdo está no "em alta" na plataforma desde que foi publicada, às 00h de sexta-feira.+ Botafogo não desiste e vai apresentar novo projeto financeiro a Rafael Navarro, que recusou Estados Unidos

O vídeo já é um dos mais assistidos da BotafogoTV, o canal do Alvinegro no YouTube, na história - excluindo transmissões de eventos ao vivo. Atualmente, o vídeo tem mais de 120 mil cliques.

A música, que conta com as participações de Mãolee, Evan Maurilio, Sos, Maquiny e Sobs, chegou a ficar entre os 15 vídeos em alta do YouTube Brasil. Neste sábado, o conteúdo se estabilizou entre os 35 conteúdos mais acessados da plataforma.

O tom, que é composto no ritmo do rap/trap, faz parte do "Fogo no Flow", um projeto que visa aproximar o Botafogo do universo street e do público jovem. O clube continua divulgando os conteúdos referentes à música nas redes sociais.