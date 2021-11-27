Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Embalado', o rap do Botafogo, ultrapassa 120 mil visualizações no YouTube em 24 horas
futebol

'Embalado', o rap do Botafogo, ultrapassa 120 mil visualizações no YouTube em 24 horas

Música, composta por cinco rappers botafoguenses, chega à marca centenária na plataforma e completa um dia inteiro em destaque no site...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2021 às 14:44

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 14:44

Literalmente embalou. "Embalado", a música produzida pelo Botafogo, ultrapassou as 100 mil visualizações no YouTube em menos de 24 horas no ar. O conteúdo está no "em alta" na plataforma desde que foi publicada, às 00h de sexta-feira.+ Botafogo não desiste e vai apresentar novo projeto financeiro a Rafael Navarro, que recusou Estados Unidos
O vídeo já é um dos mais assistidos da BotafogoTV, o canal do Alvinegro no YouTube, na história - excluindo transmissões de eventos ao vivo. Atualmente, o vídeo tem mais de 120 mil cliques.
A música, que conta com as participações de Mãolee, Evan Maurilio, Sos, Maquiny e Sobs, chegou a ficar entre os 15 vídeos em alta do YouTube Brasil. Neste sábado, o conteúdo se estabilizou entre os 35 conteúdos mais acessados da plataforma.
O tom, que é composto no ritmo do rap/trap, faz parte do "Fogo no Flow", um projeto que visa aproximar o Botafogo do universo street e do público jovem. O clube continua divulgando os conteúdos referentes à música nas redes sociais.
Crédito: "Embalado"éamúsicadoBotafogo(Foto:GuidoSantos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026
Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino
Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados