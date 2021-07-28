Em Xerém, Fluminense empata com o Vasco em jogo de ida pela final da Copa Rio sub-17

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Nesta quarta, o Fluminense empatou com o Vasco por 0 a 0, pela disputa da final da Copa Rio sub-17, no CT Vale das Laranjeiras. Mesmo criando mais chances que o adversário, o Tricolor não conseguiu abrir o placar. PRIMEIRO TEMPO​​Nos primeiros segundos do jogo, Arthur lançou para Rafael Monteiro finalizar, mas o goleiro cruz-maltino defendeu. Na sequência, o defensou tentou o gol novamente mas a bola tocou a rede por fora. Aos 13 minutos, Rafael Monteiro deu o passe para Arthur, que rolou para Gabriel Lyra. O chute alto do camisa 10 passou por cima da trave. Três minutos depois, Gabriel tentou novamente mas não conseguiu o gol.

Aos 36 minutos, Gabriel Lyra adiantou a jogada e tocou para Samuca, que finalizou bem, mas o goleiro novamente defendeu. Logo depois, Rafael Monteiro pressionou o Cruz-Maltino e sofreu falta próxima da área. Arthur cobrou e o chute foi para fora.

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Na segunda etapa, os Moleques de Xerém seguiram controlando a partida, mas criaram menos chances. Aos 6 minutos, Arthur deu o passe para Gabriel Lyra na área, mas o goleiro chegou antes. Quase aos 20 minutos, Rafael Monteiro experimentou de fora da área, mas não conseguiu o gol por pouco. No final do segundo tempo, Kennedy tentou jogada individual e não conseguiu a finalização. O jogo terminou sem gols.