Em vitória de pouca inspiração, veja os reservas que se destacam e podem aquecer a disputa no Fluminense

Na última quinta-feira, o Fluminense conseguiu a segunda vitória na temporada ao bater o Audax Rio por 1 a 0 no Estádio Luso-Brasileiro. Mesmo com a equipe reserva, o Tricolor apresentou as mesmas dificuldades de criação das rodadas anteriores, quando os titulares entraram em campo, e falta de entrosamento. Apesar do clima, alguns jogadores corresponderam à oportunidade individualmente e se destacaram no triunfo. O confronto foi marcado pela estreia de Fábio. Logo no início do jogo, o Audax levou perigo à meta, mas o goleiro fez duas defesas seguras. Ao longo da partida, evitou cinco gols e fez três defesas consideradas difíceis. Mesmo em momentos de pressão, o arqueiro transmitiu segurança à equipe e também acertou nas reposições. Os dados são do site "Footstats".No meio, Martinelli voltou a ser titular e não apenas levou a melhor nos duelos, como também foi importante para o setor ofensivo. Se por um lado Jhon Arias deixou a desejar na transição, o Moleque de Xerém arriscou finalizações, fez um lançamento que poderia ter resultado em gol de Cris Silva e foi o melhor da equipe no setor. Contudo, também se equivocou na tomada de decisão em alguns lances, mas não comprometeu a equipe. Outro jogador que voltou à titularidade foi Calegari. O lateral-direito foi presente no setor ofensivo e auxiliou a mobilidade do time. Além de dribles e desarmes, fez cruzamentos para a área e criou oportunidades para Luiz Henrique. Assim, concentrou a partida pela direita durante a primeira etapa. No segundo tempo, foi menos acionado, mas seguiu contribuindo com passes estratégicos para o Flu.