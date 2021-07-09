Em vídeo, Luan Peres se despede do Santos: "Amei jogar aqui"

Em vídeo que circula por redes sociais, o zagueiro Luan Peres se despediu do Santos. O jogador, que está acertado com o o Olympique de Marselha, da França, falou sobre a oportunidade de ter jogado no Peixe e diz que pretende um dia retornar ao clube.- É um novo desafio para mim. Não tem como recusar uma proposta dessas, indo para um grande centro lá fora, um grande clube, um dos maiores da França. Saindo por cima no Santos, fico muito feliz. Um dia eu espero poder voltar, porque é um clube em que, falo para todo mundo, amei jogar, gosto muito daqui, da cidade, de tudo, do clube, das pessoas. Se Deus quiser, pretendo jogar aqui novamente - disse no vídeo.