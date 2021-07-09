Em vídeo, Luan Peres se despede do Santos: "Amei jogar aqui"

Em vídeo que circula por redes sociais, o zagueiro Luan Peres se despediu do Santos. O jogador, que está acertado com o o Olympique de Marselha, da França, falou sobre a oportunidade de ter jogado no Peixe e diz que pretende um dia retornar ao clube.- É um novo desafio para mim. Não tem como recusar uma proposta dessas, indo para um grande centro lá fora, um grande clube, um dos maiores da França. Saindo por cima no Santos, fico muito feliz. Um dia eu espero poder voltar, porque é um clube em que, falo para todo mundo, amei jogar, gosto muito daqui, da cidade, de tudo, do clube, das pessoas. Se Deus quiser, pretendo jogar aqui novamente - disse no vídeo.
A negociação entre Santos e o time francês está fechada. O Santos ainda não anunciou porque aguarda a assinatura do do acordo com a Doyen para impedir que os valores da venda do zagueiro ficassem bloqueados pela Justiça. O Peixe devia 15 milhões de Euros para a Doyen, sendo 5 milhões pela última parcela do acordo sobre a dívida de gestões passadas e 10 milhões pelo não pagamento da parcela na data, em setembro de 2019.Como o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE antecipou, o Santos fez um acordo com a Doyen para diminuir o valor pela metade e fazer o pagamento de forma parcelada até o final da gestão de Andres Rueda, em dezembro de 2023.