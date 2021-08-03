Em vantagem, Fluminense recebe o Cerro Porteño para garantir uma vaga nas quartas da Libertadores

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O momento que a torcida do Fluminense mais aguardava chegou: o duelo decisivo contra o Cerro Porteño pelas oitavas de final da Libertadores. O jogo de volta foi adiado devido ao falecimento do filho do técnico Francisco Arce. Com isso, as equipes retornam a campo nesta terça, às 19h15 (horário de Brasília), no Maracanã, e o Tricolor tem boa vantagem podendo perder até por um gol de diferença, que mesmo assim garante a vaga.

+ Confira e simule os confrontos da Copa Libertadores Caso avance na competição, o time terá pela frente dois jogos contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador, que eliminou o Velez Sarsfield, da Argentina. Os duelos serão realizados nos dias 12 e 19 de agosto, em mais um mês de calendário apertado para o clube, que disputa três competições simultâneas.

Um resultado positivo nesta quarta pode render frutos esportivos e financeiros ao clube, que passa por uma reestruturação. Em caso de classificação, o Fluminense garantirá a premiação de US$ 1,5 milhão e voltará às quartas da competição como em 2012 e 2013. A mescla entre jovens e veteranos tem dado resultado e o ataque desse ser formado por Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Fred.

O técnico Roger Machado tenta encontrar o equilíbrio para avançar nos mata-matas. Na Copa do Brasil, o time virou o resultado adverso, eliminou o Criciúma, e faturou R$ 3,45 milhões de premiação. O adversário será conhecido no sorteio da CBF na próxima sexta-feira. Na Libertadores, a história é diferente, e o time tem uma boa vantagem para garantir a vaga.

Apesar disso, Roger não poderá contar novamente com o atacante Caio Paulista, que sofreu uma lesão grau 3 na coxa direita e tende a ficar de fora até o fim do mês. Outros jogadores que não poderão estar em campo são Raúl Bobadilla e Nino. O primeiro testou positivo para Covid-19 e já entrou em período de isolamento. O segundo, por sua vez, segue disputando os jogos Olímpicos de Tóquio com a seleção brasileira. Fluminense venceu o Cerro em Assunção (Lucas Merçon/Fluminense)Mesmo com a vantagem, o Fluminense tem que ter atenção para não tropeçar e ser surpreendido. Na Libertadores, foi um vitória, um empate e uma derrota sob seus domínios, tendo um desempenho melhor fora de casa. Segundo o meio-campista Nenê, o time deve manter a intensidade, qualidade e técnica dentro de casa.

- É uma expectativa muito grande. Temos que tomar cuidado porque vimos que em um deslize podemos ser surpreendidos, eles tiveram dois ou três lances muito perigosos. Temos que ficar ligados, não ter desatenção. Dois gols é uma vantagem boa, mas se sofrer um pode complicar. Precisamos manter a nossa intensidade, qualidade e técnica, que foi o que sobressaiu, poderíamos ter feito até mais gols, teve a minha bola na trave, o lance do Abel, do Kayky e do Lucca - disse Nenê, e afirmou que a equipe deve ter atenção e confiança para sair do Maracanã com a classificação: