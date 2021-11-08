Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em sua primeira coletiva, Xavi foge de comparações com Guardiola e diz o que pensa sobre o Barcelona
futebol

Em sua primeira coletiva, Xavi foge de comparações com Guardiola e diz o que pensa sobre o Barcelona

Novo técnico do clube catalão foi apresentado na manhã desta segunda-feira após assinar contrato com a entidade blaugrana até 2024. ìdolo retorna após mais de cinco anos longe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 nov 2021 às 12:26

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 12:26

Crédito: Xavi aponta desejos para voltar a fazer o Barcelona crescer (LLUIS GENE / AFP
Em sua primeira coletiva como novo técnico do Barcelona, Xavi buscou fugir de comparações com Pep Guardiola. O comandante elogiou o treinador do Manchester City, mas disse saber que terá que construir resultados positivos para alcançar o companheiro de profissão.- Me comparar ao Guardiola é um êxito por tudo o que ele já deu ao futebol e ao Barcelona. Para mim, é o melhor técnico do mundo e qualquer comparação para mim é ruim agora. Serão os resultados que dirão se estamos indo bem ou não.
Xavi também afirmou que deseja construir no Barcelona uma equipe vitoriosa e que volta a disputar os principais títulos nacionais e continentais após ter levantado a taça de uma Copa do Rei nas duas últimas temporadas.
- Exigimos o topo. Sabemos que estamos no Barcelona e aqui não vale empatar ou perder, temos que ganhar. Temos que saber onde estamos, trabalhar duro. Temos um bom elenco. Agora temos o Espanyol (próximo adversário na La Liga) e temos que competir contra qualquer um.
Confira outros trechos da entrevista coletiva de Xavi:
CONTRATAÇÕES​- Vamos avaliar com o clube e vamos decidir. Vamos trabalhar para reforçar o plantel, sempre é uma oportunidade. Para mim, temos que recuperar a exigência e que o atleta tenha claro o que fazer em cada momento do jogo.
VANTAGENS E DESVANTAGENS- Tenho muita vantagem, pois conheço os jogadores e o clube. O Barcelona é a equipe mais difícil do mundo, porque temos que jogar bem e vencer, não basta ganhar por 1 a 0. Vamos tentar e espero estar no patamar de Guardiola, Zidane e companhia.
IDEIA DE JOGO- Mais (importante) do que o esquema de jogo é a ideia, o modelo, de ir pressionar alto, não especular, criar mais chances do que o rival. No Al-Sadd, jogávamos no 3-4-3, pois éramos dominadores, mas aqui podemos começar com um 4-3-3 e depois passar para um 3-4-3 ou até mesmo um 3-5-2. Queremos ser intensos, agressivos, recuperar a bola no campo do adversário. Um time que deixe a alma em campo.
LA LIGA- Nós já estamos pensando no clássico contra o Espanyol, iremos nos preparar para vencê-los e a partir daí iremos pensar em cada rival que vier. Temos que trabalhar muito duro para que os resultados cheguem. è um trabalho de médio a longo prazo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados