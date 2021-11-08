Em sua primeira coletiva, Xavi foge de comparações com Guardiola e diz o que pensa sobre o Barcelona

Crédito: Xavi aponta desejos para voltar a fazer o Barcelona crescer (LLUIS GENE / AFP

Em sua primeira coletiva como novo técnico do Barcelona, Xavi buscou fugir de comparações com Pep Guardiola. O comandante elogiou o treinador do Manchester City, mas disse saber que terá que construir resultados positivos para alcançar o companheiro de profissão.- Me comparar ao Guardiola é um êxito por tudo o que ele já deu ao futebol e ao Barcelona. Para mim, é o melhor técnico do mundo e qualquer comparação para mim é ruim agora. Serão os resultados que dirão se estamos indo bem ou não.

Xavi também afirmou que deseja construir no Barcelona uma equipe vitoriosa e que volta a disputar os principais títulos nacionais e continentais após ter levantado a taça de uma Copa do Rei nas duas últimas temporadas.

- Exigimos o topo. Sabemos que estamos no Barcelona e aqui não vale empatar ou perder, temos que ganhar. Temos que saber onde estamos, trabalhar duro. Temos um bom elenco. Agora temos o Espanyol (próximo adversário na La Liga) e temos que competir contra qualquer um.

Confira outros trechos da entrevista coletiva de Xavi:

CONTRATAÇÕES​- Vamos avaliar com o clube e vamos decidir. Vamos trabalhar para reforçar o plantel, sempre é uma oportunidade. Para mim, temos que recuperar a exigência e que o atleta tenha claro o que fazer em cada momento do jogo.

VANTAGENS E DESVANTAGENS- Tenho muita vantagem, pois conheço os jogadores e o clube. O Barcelona é a equipe mais difícil do mundo, porque temos que jogar bem e vencer, não basta ganhar por 1 a 0. Vamos tentar e espero estar no patamar de Guardiola, Zidane e companhia.

IDEIA DE JOGO- Mais (importante) do que o esquema de jogo é a ideia, o modelo, de ir pressionar alto, não especular, criar mais chances do que o rival. No Al-Sadd, jogávamos no 3-4-3, pois éramos dominadores, mas aqui podemos começar com um 4-3-3 e depois passar para um 3-4-3 ou até mesmo um 3-5-2. Queremos ser intensos, agressivos, recuperar a bola no campo do adversário. Um time que deixe a alma em campo.