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Em sete meses, Léo Gamalho chega a marca histórica no Coritiba

Vice-artilheiro da Série B do Brasileirão igualou Rodrigão como um dos maiores goleadores do Coxa Branca no século...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 09:07

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 09:07

Crédito: Centroavante vive grande fase aos 35 anos de idade (Divulgação/Coritiba
Desde que chegou ao Coritiba em março deste ano, Léo Gamalho vem justificando a expectativa da sua contratação no que se refere a principal característica: uma alta média de gols, independente da competição e/ou camisa que esteja vestindo. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSE, não à toa, em somente sete meses de Coxa o jogador de 35 anos de idade já atingiu um feito histórico ao se colocar no Top 8 de maiores artilheiros do clube em todo o século.
Somando as atuações de Léo pela Série B do Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paranaense, ele marcou 21 gols em 42 aparições pelo clube (média de um tento a cada dois jogos), igualando feito obtido em 2019 por Rodrigão, atualmente na Ponte Preta.
O "Top 3" dessa lista consta com nomes importantes da histórica recente do Verdão como Keirrison (41 gols em 58 partidas) no ano de 2008, Marcel (30 em 57) na temporada 2003 e Alex, autor de 27 tentos em 48 compromissos no ano de 2013.
Para prolongar sua marca, a próxima oportunidade de Léo Gamalho será na próxima terça-feira (26) onde o jogador reencontrará justamente seu último clube brasileiro antes de chegar ao Coritiba: o CRB. A partida em questão, válida pela 32ª Rodada da Série B, acontecerá às 19h (de Brasília) no Estádio Rei Pelé.

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