  • Em São Januário, Vasco perde e fica distante do G4 da Série B; confira as probabilidades dessa reta final
futebol

Em São Januário, Vasco perde e fica distante do G4 da Série B; confira as probabilidades dessa reta final

Com a derrota para o CSA por 3 a 1, em plena Colina Histórica, chance de acesso do Cruz-Maltino cai de 15% para apenas 6%. Restam seis rodadas para o fim da competição...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 01:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2021 às 01:14
Crédito: Vasco perdeu para o CSA por 3 a 1 e se complicou na reta final da Série B (Thiago Mendes / W9 Press/ Lancepress!
O Vasco tinha tudo para encostar no G4 da Série B. Os adversários tropeçaram, e a torcida fez a sua parte, em São Januário, diante do CSA. No entanto, com a derrota por 3 a 1, o Gigante da Colina se complicou na tabela e segue a seis pontos do pelotão de frente. Segundo o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, a chance dos cariocas garantirem o acesso caiu de para 6%.Antes da rodada, com o empate contra o Náutico, o Cruz-Maltino tinha 15% e poderia se aproveitar dos confrontos diretos, algo que não aconteceu. Germán Cano abriu o placar, de pênalti, mas ainda no primeiro tempo Renato Cajá empatou. No fim da partida, Dellatorre fez dois gols e sacramentou a virada do Azulão na Colina.
O próximo compromisso do Gigante da Colina será na quinta-feira, dia 4, às 19h, contra o Guarani, no Brinco de Ouro. A partida será válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Restando seis rodadas, fazer os 18 pontos será essencial para o Vasco garantir o acesso e retornar à elite do futebol brasileiro (número mágico de 64). No fim, tudo depender da nota de corte desta edição da Série B. Na temporada passada, o quarto colocado Cuiabá subiu com 61. No ano anterior, o Atlético-GO garantiu a vaga com 62 pontos.
Confira as probabilidades de acesso na Série B do Brasileirão*
1º - Coritiba (58 pontos) - 97% 2º - Botafogo (56 pontos) - 94% 3º - Avaí (53 pontos) - 70% 4º - Goiás (53 pontos) - 65% 5º - CRB (51 pontos) - 35% 6º - Guarani (49 pontos) - 17% 7º - CSA (48 pontos) - 14% 8º - Vasco (47 pontos) - 6%9º - Náutico (45 pontos) - 2%
* Números do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia.

