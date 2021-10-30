Em São Januário, Vasco perde e fica distante do G4 da Série B; confira as probabilidades dessa reta final

O Vasco tinha tudo para encostar no G4 da Série B. Os adversários tropeçaram, e a torcida fez a sua parte, em São Januário, diante do CSA. No entanto, com a derrota por 3 a 1, o Gigante da Colina se complicou na tabela e segue a seis pontos do pelotão de frente. Segundo o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, a chance dos cariocas garantirem o acesso caiu de para 6%.Antes da rodada, com o empate contra o Náutico, o Cruz-Maltino tinha 15% e poderia se aproveitar dos confrontos diretos, algo que não aconteceu. Germán Cano abriu o placar, de pênalti, mas ainda no primeiro tempo Renato Cajá empatou. No fim da partida, Dellatorre fez dois gols e sacramentou a virada do Azulão na Colina.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O próximo compromisso do Gigante da Colina será na quinta-feira, dia 4, às 19h, contra o Guarani, no Brinco de Ouro. A partida será válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
+ ATUAÇÕES: Zeca falha e leva a pior nota na derrota do Vasco; Gabriel Pec desperdiça chances
Restando seis rodadas, fazer os 18 pontos será essencial para o Vasco garantir o acesso e retornar à elite do futebol brasileiro (número mágico de 64). No fim, tudo depender da nota de corte desta edição da Série B. Na temporada passada, o quarto colocado Cuiabá subiu com 61. No ano anterior, o Atlético-GO garantiu a vaga com 62 pontos.
Confira as probabilidades de acesso na Série B do Brasileirão*
1º - Coritiba (58 pontos) - 97% 2º - Botafogo (56 pontos) - 94% 3º - Avaí (53 pontos) - 70% 4º - Goiás (53 pontos) - 65% 5º - CRB (51 pontos) - 35% 6º - Guarani (49 pontos) - 17% 7º - CSA (48 pontos) - 14% 8º - Vasco (47 pontos) - 6%9º - Náutico (45 pontos) - 2%
* Números do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia.