Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em reunião com Rueda, empresário reforça desejo de João Paulo seguir no Santos

Goleiro renovou contrato com o clube recentemente e não tem desejo de sair do Peixe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2022 às 18:52

Publicado em 07 de Março de 2022 às 18:52

O goleiro João Paulo, do Santos, reiterou mais uma vez o desejo de continuar no Santos através de seu empresário, Daniel Medeiros. Isso aconteceu em reunião realizada nesta terça-feira (7) entre o representante do atleta e o presidente Andres Rueda,- Nós falamos que o João Paulo não tem interesse em sair do Santos para nenhum clube nacional, a não ser que seja uma exigência do Santos, por questões financeiras. Mas ele, JP, independente de valores, não tem nenhum interesse em defender outro clube do Brasil. A cada dia este cara me surpreende mais - disse o empresário em contato ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.
Recentemente, rumores de que o Flamengo faria uma proposta pelo goleiro chegaram aos ouvidos do Santos, mas nada oficial foi apresentado. O clube do Rio de Janeiro está no mercado em busca de um jogador para ser titular na posição. Santos, do Athletico-PR, também é cogitado.
Mas João Paulo tem objetivo de ficar no clube. Recentemente, ele assumiu a braçadeira de Capitão do time e não esconde o desejo de ser campeão no clube em que o revelou.Em dezembro de 2021, o Alvinegro da Vila Belmiro anunciou a renovação do goleiro até 30 de novembro de 2026. Ele recebeu uma valorização salarial.
Aos 26 anos, o camisa 34 era terceira opção no início da temporada 2020. João Paulo ganhou a titularidade no gol do Peixe e conquistou a torcida após a saída de Everson, que foi para o Atlético-MG, e uma lesão sofrida por Vladimir, hoje no Avaí.
Crédito: JoãoPaulotemcontratocomoSantosatéofinalde2026(Foto:Divulgação/Santos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados