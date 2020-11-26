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Em retorno ao Santos, Alison assume vestiário em vitória sobre a LDU

Volante foi amplamente elogiado pelo auxiliar-técnico Marcelo Fernandes ao fim da partida: 'Sabemos da dedicação'...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 07:52

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 07:52
Após retornar a atuar após quase dois meses afastado dos gramados, inicialmente por uma lesão no quadril e posteriormente por ter sido contaminado pelo novo coronavírus, o volante Alison comandou o vestiário santista antes da vitória por 2 a 1 sobre a LDU (EQU), nesta terça-feira (24), pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, no estádio Casa Blanca, em Quito.
Novamente vestindo a braçadeira de capitão, o atleta foi o responsável pela palavra motivacional aos companheiros antes de entrar em campo, onde relembrou os jogadores que gostariam de atuar, mas nao poderiam por motivos de força maior, e, com isso, a importância de todos se doarem pelos companheiros. O Peixe foi a campo contra os equatorianos com 11 desfalques, sendo cinco por contaminação pelo novo coronavírus.
- Rapazeada, foi f... chegar até aqui, gente pra c... pegou coronavírus, tem cara lá em Santos que tava doido pra jogar e não pode, foi muito difícil chegar até aqui. E hoje é a melhor oportunidade do ano pra gente mostrar que é família. Hoje é a melhor oportunidade do ano pra mostrar que a gente pode se ajudar. Que um vai correr pelo outro, que um vai puxar outro quando estiver difícil, porque lá dentro é f... rapazeada. Se não estiver junto, se um não comprar a briga do outro, é f... rapazeada, os caras atropelam nós. Então hoje é a melhor oportunidade da gente mostrar que tá junto - disse Alison em registro captado pela Santos TV. Mesmo que não entrasse em campo desde o dia 04 de outubro, Alison atuou durante os 90 minutos e foi elogiado ao fim do jogo pelo auxiliar-técnico Marcelo Fernandes, que tem comandado o time na beirada do campo, na ausência de Cuca.
- Estava do lado de fora preocupado pra c..., falo com um, com outro. Esse louco (Alison) sem jogar dois meses, o outro não sei o que, não quer sair, e a gente tem que trocar dois em três paradas, mas é isso aí. Alison, parabéns pelo seu retorno. A gente sabe da sua dedicação - afirmou Fernandes.

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