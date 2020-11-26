Em retorno ao Santos, Alison assume vestiário em vitória sobre a LDU

Após retornar a atuar após quase dois meses afastado dos gramados, inicialmente por uma lesão no quadril e posteriormente por ter sido contaminado pelo novo coronavírus, o volante Alison comandou o vestiário santista antes da vitória por 2 a 1 sobre a LDU (EQU), nesta terça-feira (24), pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, no estádio Casa Blanca, em Quito.

Novamente vestindo a braçadeira de capitão, o atleta foi o responsável pela palavra motivacional aos companheiros antes de entrar em campo, onde relembrou os jogadores que gostariam de atuar, mas nao poderiam por motivos de força maior, e, com isso, a importância de todos se doarem pelos companheiros. O Peixe foi a campo contra os equatorianos com 11 desfalques, sendo cinco por contaminação pelo novo coronavírus.

- Rapazeada, foi f... chegar até aqui, gente pra c... pegou coronavírus, tem cara lá em Santos que tava doido pra jogar e não pode, foi muito difícil chegar até aqui. E hoje é a melhor oportunidade do ano pra gente mostrar que é família. Hoje é a melhor oportunidade do ano pra mostrar que a gente pode se ajudar. Que um vai correr pelo outro, que um vai puxar outro quando estiver difícil, porque lá dentro é f... rapazeada. Se não estiver junto, se um não comprar a briga do outro, é f... rapazeada, os caras atropelam nós. Então hoje é a melhor oportunidade da gente mostrar que tá junto - disse Alison em registro captado pela Santos TV. Mesmo que não entrasse em campo desde o dia 04 de outubro, Alison atuou durante os 90 minutos e foi elogiado ao fim do jogo pelo auxiliar-técnico Marcelo Fernandes, que tem comandado o time na beirada do campo, na ausência de Cuca.