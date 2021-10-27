Em reedição da final da Copa do Nordeste 2021, Bahia e Ceará se enfrentam pelo Braileirão

Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia

Nesta quarta-feira (27), Bahia e Ceará se enfrentam em duelo atrasado válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Com uma diferença de um ponto entre as equipes na tabela, o duelo é crucial para se distanciar do Z4. Pelo lado tricolor, o retrospecto nas últimas partidas aumenta a confiança do torcedor para o embate. Desde que Guto Ferreira retornou ao comando técnico, são quatro partidas de invencibilidade e nenhum gol sofrido.Em maio deste ano, os rivais decidiram a Copa do Nordeste. Após sair derrotado no primeiro duelo, o Bahia venceu a decisão no pênaltis e levantou o troféu na Arena Castelão. A conquista foi um marco na trajetória de Júnior Chávare como gerente de futebol do Tricolor.

- Quando cheguei no Bahia, encontrei um clube com uma estrutura formada, consegui implementar alguns conceitos para dar sequência no trabalho. O título da Copa ficará marcado na história do clube, foi uma conquista muito especial para a minha carreira. Ainda temos um longo caminho pela frente, estamos trabalhando intensamente para levar alegria aos torcedores.

Especialista em revelar grandes jogadores, Chávare intensificou o trabalho de lapidação dos atletas no time de transição. Durante a campanha do Nordestão, Matheus Teixeira e Renan Guedes, dois atletas que atuavam na equipe sub-23, tiveram participação importante na conquista do título regional.