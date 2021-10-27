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Em reedição da final da Copa do Nordeste 2021, Bahia e Ceará se enfrentam pelo Braileirão

Tricolor de Aço se deu melhor na decisão; Vozão busca recuperação na competição nacional e visita o seu ex-técnico Guto Ferreira na Arena Fonte Nova...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 16:24

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 16:24
Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia
Nesta quarta-feira (27), Bahia e Ceará se enfrentam em duelo atrasado válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Com uma diferença de um ponto entre as equipes na tabela, o duelo é crucial para se distanciar do Z4. Pelo lado tricolor, o retrospecto nas últimas partidas aumenta a confiança do torcedor para o embate. Desde que Guto Ferreira retornou ao comando técnico, são quatro partidas de invencibilidade e nenhum gol sofrido.Em maio deste ano, os rivais decidiram a Copa do Nordeste. Após sair derrotado no primeiro duelo, o Bahia venceu a decisão no pênaltis e levantou o troféu na Arena Castelão. A conquista foi um marco na trajetória de Júnior Chávare como gerente de futebol do Tricolor.
- Quando cheguei no Bahia, encontrei um clube com uma estrutura formada, consegui implementar alguns conceitos para dar sequência no trabalho. O título da Copa ficará marcado na história do clube, foi uma conquista muito especial para a minha carreira. Ainda temos um longo caminho pela frente, estamos trabalhando intensamente para levar alegria aos torcedores.
Especialista em revelar grandes jogadores, Chávare intensificou o trabalho de lapidação dos atletas no time de transição. Durante a campanha do Nordestão, Matheus Teixeira e Renan Guedes, dois atletas que atuavam na equipe sub-23, tiveram participação importante na conquista do título regional.
- A composição de jogadores vindos do elenco de transição já rendeu bons frutos nesta temporada. Em nosso modo de trabalho, sempre buscamos trazer jogadores de qualidade para reforçar o plantel principal - completa o dirigente.Com mais de 20 anos de experiência no futebol Júnior Chávare já passou por clubes como Grêmio, São Paulo e Juventus-ITA, revelando atletas como Everton Cebolinha, atacante do Benfica, David Neres, atualmente no Ajax, e Eder Militão, titular da Seleção Brasileira na Copa América e do Real Madrid.

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