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Em rede social, Ulisses assume erro na derrota do Vasco: 'Pode botar na minha conta'

Zagueiro falhou no tempo de bola e deixou João Carlos livre para fazer o gol do Volta Redonda. Companheiros de time defenderam o camisa 3...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 00:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 00:11
Crédito: Reprodução/Instagram/Vasco
O Vasco martelou, martelou, mas não conseguiu fazer o gol. Num erro defensivo, foi derrotado pelo Volta Redonda. E o personagem central do lance da partida deste sábado, o zagueiro Ulisses, assumiu que falhou.- Pode botar na minha conta mesmo. Erro totalmente meu - respondeu o zagueiro a uma crítica no Instagram.
Na sequência, também na rede social, Ulisses foi defendido por companheiros de time como Juninho e Lucas Santos. O meia, titular na estreia, sequer entrou no decorrer da partida.
- Não foi culpa sua não, irmão! Tivemos chances e não concluímos. Estamos com você, irmão - publicou Lucas.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Não houve entrevista coletiva do técnico Diogo Siston. O praxe não foi possível, de acordo com o Vasco, por problemas técnicos causados pela chuva forte na cidade do Rio. Confira a nota enviada à imprensa.
"Devido à forte chuva no Rio de Janeiro, a Vasco TV enfrentou problemas técnicos para a realização da coletiva de imprensa após a partida contra o Volta Redonda. Nos desculpamos pelo transtorno. Em breve subiremos no YouTube um material gravado com o técnico Diogo Siston para utilização de todos."

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