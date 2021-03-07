Em rede social, Ulisses assume erro na derrota do Vasco: 'Pode botar na minha conta'

Crédito: Reprodução/Instagram/Vasco

O Vasco martelou, martelou, mas não conseguiu fazer o gol. Num erro defensivo, foi derrotado pelo Volta Redonda. E o personagem central do lance da partida deste sábado, o zagueiro Ulisses, assumiu que falhou.- Pode botar na minha conta mesmo. Erro totalmente meu - respondeu o zagueiro a uma crítica no Instagram.

Na sequência, também na rede social, Ulisses foi defendido por companheiros de time como Juninho e Lucas Santos. O meia, titular na estreia, sequer entrou no decorrer da partida.

- Não foi culpa sua não, irmão! Tivemos chances e não concluímos. Estamos com você, irmão - publicou Lucas.

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Não houve entrevista coletiva do técnico Diogo Siston. O praxe não foi possível, de acordo com o Vasco, por problemas técnicos causados pela chuva forte na cidade do Rio. Confira a nota enviada à imprensa.