Em rede social, novo patrocinador master do Fluminense comemora estreia com vitória na Copa do Brasil

Crédito: Betano já estampou a camisa do Fluminense na vitória contra o RB Bragantino (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense deu sequência a sua boa fase na temporada ao derrotar o RB Bragantino por 2 a 0, no Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A vitória marcou também a estreia do novo patrocinador master do Tricolor, a Betano, plataforma internacional de apostas esportivas. Em sua rede social, o patrocínio celebrou a estreia com o pé direito.

> Confira a classificação do Campeonato Brasileiro- Isso que chamamos de começar com o pé direito, hein Tropa? - publicou o Betano em seu perfil oficial no Twitter.

Vale lembrar que a empresa patrocinou o Campeonato Carioca 2021 e também é a principal patrocinadora do Atlético Mineiro, assim como de outros clubes da Europa. Após três anos sem um principal financiador, o acordo foi selado. Com isso, o presidente Mário Bittencourt soluciona uma das promessas de sua campanha, que sempre foi tema de discussão em coletivas e entre os torcedores.

CONHEÇA O APLICATIVO DE RESULTADOS DO LANCE!