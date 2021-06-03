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Em rede social, novo patrocinador master do Fluminense comemora estreia com vitória na Copa do Brasil

Betano, plataforma internacional de apostas esportivas, celebrou o triunfo no Maracanã diante do RB Bragantino: 'Isso que chamamos de começar com o pé direito, hein Tropa?'...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 19:07

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 19:07

Crédito: Betano já estampou a camisa do Fluminense na vitória contra o RB Bragantino (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense deu sequência a sua boa fase na temporada ao derrotar o RB Bragantino por 2 a 0, no Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A vitória marcou também a estreia do novo patrocinador master do Tricolor, a Betano, plataforma internacional de apostas esportivas. Em sua rede social, o patrocínio celebrou a estreia com o pé direito.
> Confira a classificação do Campeonato Brasileiro- Isso que chamamos de começar com o pé direito, hein Tropa? - publicou o Betano em seu perfil oficial no Twitter.
Vale lembrar que a empresa patrocinou o Campeonato Carioca 2021 e também é a principal patrocinadora do Atlético Mineiro, assim como de outros clubes da Europa. Após três anos sem um principal financiador, o acordo foi selado. Com isso, o presidente Mário Bittencourt soluciona uma das promessas de sua campanha, que sempre foi tema de discussão em coletivas e entre os torcedores.
CONHEÇA O APLICATIVO DE RESULTADOS DO LANCE!
O próximo compromisso do Fluminense será no domingo, contra o Cuiabá, em São Januário, às 11h, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras busca a primeira vitória na competição, já que empatou com o São Paulo na estreia, no Morumbi. Na quarta, no Nabi Abi Chedid, a equipe dirigida por Roger Machado volta a enfrentar o RB Bragantino, às 21h30, no jogo de volta da Copa do Brasil.

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