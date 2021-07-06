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Em rede social, André descreve primeiro gol como profissional do Fluminense: 'Momento inexplicável'

Jogador agradeceu a Deus e relatou a emoção de marcar seu primeiro gol logo em um clássico contra o Flamengo. Ele conquistou essa chance nas últimas partidas e aproveitou...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 15:30

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 15:30

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Ao longo da carreira, todo jogador tem sonhos e anseios, e um deles é marcar o primeiro gol como profissional no clube que lhe deu oportunidade. André sentiu isso na pele no último domingo, e de uma forma mais que especial. Aos 45 do segundo tempo em um dos maiores clássicos do futebol brasileiro: Fla-Flu. Em sua rede social, o atleta descreveu como foi esse momento na Neo Química Arena.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro- Momento inexplicável, obrigado por tudo meu Deus! - revelou André em seu perfil oficial no Instagram.
+ Veja quem mais entrou em campo na história do Fluminense
Vale destacar que o lance do gol de André passou pelos pés de três jogadores revelados pelo Tricolo. Além dele, Kayky e Luiz Henrique também participaram da jogada que sacramentou a vitória e trouxe os três pontos para o Rio de Janeiro. O camisa 35 estava sem espaço no elenco e chegou a ser cogitada sua saída por empréstimo. CRB e Botafogo demonstraram interesse, mas ele permaneceu após a lesão de Hudson.
+ Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS
O próximo compromisso do Tricolor será na quarta contra o Ceará, às 21h30, partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado em São Januário, visto que o Maracanã foi cedido para a disputa da Copa América. Caso conquiste a vitória, o time pode entrar no G6 da competição faltando uma semana para o primeiro jogo contra o Cerro Porteño, pelas oitavas de finais da Copa Libertadores.

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