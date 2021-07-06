Em rede social, André descreve primeiro gol como profissional do Fluminense: 'Momento inexplicável'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Ao longo da carreira, todo jogador tem sonhos e anseios, e um deles é marcar o primeiro gol como profissional no clube que lhe deu oportunidade. André sentiu isso na pele no último domingo, e de uma forma mais que especial. Aos 45 do segundo tempo em um dos maiores clássicos do futebol brasileiro: Fla-Flu. Em sua rede social, o atleta descreveu como foi esse momento na Neo Química Arena.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro- Momento inexplicável, obrigado por tudo meu Deus! - revelou André em seu perfil oficial no Instagram.

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Vale destacar que o lance do gol de André passou pelos pés de três jogadores revelados pelo Tricolo. Além dele, Kayky e Luiz Henrique também participaram da jogada que sacramentou a vitória e trouxe os três pontos para o Rio de Janeiro. O camisa 35 estava sem espaço no elenco e chegou a ser cogitada sua saída por empréstimo. CRB e Botafogo demonstraram interesse, mas ele permaneceu após a lesão de Hudson.

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