Em recuperação, Thiago Maia lembra negociação com o Flamengo e brinca: 'Tive que dar uma forçada'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Destaque do Flamengo na primeira metade da temporada passada, Thiago Maia segue o seu processo de recuperação após uma cirurgia para a reconstrução dos ligamentos do joelho direito. E, nesta quinta-feira, o clube divulgou uma entrevista do volante ao quadro "De carona com Smigol", da FlaTV, em que ele lembra a "forçada" para ser contratado pelo Rubro-Negro.- Eu falei que queria voltar para o Brasil e tinha que ser para o time do meu coração e que estava ganhando tudo. Então, eu tive que dar uma forçada. Aí depois meu empresário falou que chegou proposta e enviou para o Lille. O presidente falou que o único time que emprestaria é o Flamengo, justamente para onde eu queria ir - disse Thiago, que, da França, não escondia sua torcida para o clube e compartilhava nas redes sociais.

Thiago Maia está emprestado ao Flamengo até junho de 2022. O Lille é o detentor dos direitos econômicos do meio-campista de 24 anos e, inclusive, quem paga o salário integral do jogador neste período de recuperação.

- A forma que o elenco me abraçou, parecia que eu estava com os ‘caras’ há anos. Parecia que eu ganhei a Libertadores com eles. Eu tive um certo receio, mas eu pensei que tinha que provar jogando. E lógico que jogar no Flamengo dá um gás a mais. Mas eu tenho a honra, graças a Deus, de fazer o que eu amo e trabalhar em um local que eu amo - completou.