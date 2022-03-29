Em recuperação de uma lesão no pé, John Kennedy participa de treino do Fluminense

O Fluminense pode ter uma novidade em breve no elenco. Em fase final de recuperação da cirurgia no quinto metatarso do pé direito, o atacante John Kennedy participou do treinamento da equipe no CT Carlos Castilho. O jogador se machucou nas férias após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior e vinha fazendo tratamento.O jogador vinha em processo de transição do departamento médico e fez o primeiro trabalho no campo justamente nesta terça-feira. Ainda não há data definida para o retorno aos jogos.

A lesão aconteceu em fevereiro e o jovem passou por cirurgia para corrigir a fratura no quinto metatarso do pé direito sofrida em uma pelada com os amigos. O atacante ganhou alguns dias de descanso depois de disputar a Copinha, onde se destacou em algumas partidas. Ele seria uma das opções de Abel Braga no elenco profissional para substituir Fred e disputaria vaga diretamente com Germán Cano. Willian também pode atuar pelo setor.

John Kennedy, vale lembrar, demorou até conseguir chances no time principal. Depois de ficar afastado por três meses após complicações no quadro de Covid-19, o jovem foi integrado ao Sub-20, onde foi bem e ganhou ritmo de jogo. No fim de 2021, apareceu como reserva imediato de Fred, à frente de Abel Hernández e Raúl Bobadilla.