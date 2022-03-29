Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em recuperação de uma lesão no pé, John Kennedy participa de treino do Fluminense
futebol

Em recuperação de uma lesão no pé, John Kennedy participa de treino do Fluminense

Jovem se machucou durante as férias e ainda nem chegou a estrear pelos profissionais do Tricolor em 2022...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 19:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 19:55
O Fluminense pode ter uma novidade em breve no elenco. Em fase final de recuperação da cirurgia no quinto metatarso do pé direito, o atacante John Kennedy participou do treinamento da equipe no CT Carlos Castilho. O jogador se machucou nas férias após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior e vinha fazendo tratamento.O jogador vinha em processo de transição do departamento médico e fez o primeiro trabalho no campo justamente nesta terça-feira. Ainda não há data definida para o retorno aos jogos.
A lesão aconteceu em fevereiro e o jovem passou por cirurgia para corrigir a fratura no quinto metatarso do pé direito sofrida em uma pelada com os amigos. O atacante ganhou alguns dias de descanso depois de disputar a Copinha, onde se destacou em algumas partidas. Ele seria uma das opções de Abel Braga no elenco profissional para substituir Fred e disputaria vaga diretamente com Germán Cano. Willian também pode atuar pelo setor.
John Kennedy, vale lembrar, demorou até conseguir chances no time principal. Depois de ficar afastado por três meses após complicações no quadro de Covid-19, o jovem foi integrado ao Sub-20, onde foi bem e ganhou ritmo de jogo. No fim de 2021, apareceu como reserva imediato de Fred, à frente de Abel Hernández e Raúl Bobadilla.
Crédito: JohnKennedytreinoucomogrupodoFluminense(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados