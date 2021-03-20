Em recuperação de lesão muscular, Rodrigo Caio realiza atividade à parte e com bola no CT do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A manhã de sábado foi de trabalho no Ninho do Urubu. Enquanto os atletas que participaram da goleada sobre o Resende, na sexta-feira, tiveram folga, o restante do elenco do Flamengo seguiu a preparação no início da temporada. A novidade foi a presença de Rodrigo Caio em um dos campos do CT.

+ ATUAÇÕES: Pedro e Rodrigo Muniz comandam ataque do Flamengo, e Bruno Viana vai bem na estreiaAinda em recuperação de uma lesão muscular no adutor da coxa direita, o zagueiro fez atividades à parte dos companheiros junto com membros da equipe de fisioterapia. Nesta etapa do tratamento, ele realiza exercícios específicos de reforço e reequilíbrio muscular, para que faça a cicatrização na região.

A lesão foi sofrida na reta final do Campeonato Brasileiro. De acordo com o médico Márcio Tannure, o jogador e o clube, em comum acordo, optaram por atuar na última rodada contra o São Paulo, mesmo sabendo dos riscos. Isso acabou agravando a situação. - Após o jogo contra o Inter, ele mostrou sinais de fadiga muscular, reclamou de dor no adutor, realizamos novo exame, que constatou pequena lesão no local da lesão anterior. O atleta conversou conosco, se mostrou disposto e com vontade de jogar o último jogo. Conversamos todos os possíveis riscos e nós, juntos, decidimos assumir o risco.