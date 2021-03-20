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Em recuperação de lesão muscular, Rodrigo Caio realiza atividade à parte e com bola no CT do Flamengo

Zagueiro fez trabalhos à parte do elenco com fisioterapeutas em um dos campos do Ninho do Urubu, neste sábado...

Publicado em 20 de Março de 2021 às 14:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2021 às 14:41
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A manhã de sábado foi de trabalho no Ninho do Urubu. Enquanto os atletas que participaram da goleada sobre o Resende, na sexta-feira, tiveram folga, o restante do elenco do Flamengo seguiu a preparação no início da temporada. A novidade foi a presença de Rodrigo Caio em um dos campos do CT.
+ ATUAÇÕES: Pedro e Rodrigo Muniz comandam ataque do Flamengo, e Bruno Viana vai bem na estreiaAinda em recuperação de uma lesão muscular no adutor da coxa direita, o zagueiro fez atividades à parte dos companheiros junto com membros da equipe de fisioterapia. Nesta etapa do tratamento, ele realiza exercícios específicos de reforço e reequilíbrio muscular, para que faça a cicatrização na região.
A lesão foi sofrida na reta final do Campeonato Brasileiro. De acordo com o médico Márcio Tannure, o jogador e o clube, em comum acordo, optaram por atuar na última rodada contra o São Paulo, mesmo sabendo dos riscos. Isso acabou agravando a situação. - Após o jogo contra o Inter, ele mostrou sinais de fadiga muscular, reclamou de dor no adutor, realizamos novo exame, que constatou pequena lesão no local da lesão anterior. O atleta conversou conosco, se mostrou disposto e com vontade de jogar o último jogo. Conversamos todos os possíveis riscos e nós, juntos, decidimos assumir o risco.
O restante do grupo do Flamengo treinou normalmente sob o comando de Rogério Ceni. Após alguns jogadores do grupo principal retornarem na partida contra o Resende, a tendência é que outros atletas fiquem à disposição para a partida contra o Botafogo. O clássico está marcado para a próxima quarta-feira e é válido pela quinta rodada da Taça Guanabara.

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