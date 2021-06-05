Em recuperação de lesão, Jemerson inicia transição no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians treinou no CT Joaquim Grava, na manhã deste sábado, antes de viajar para Belo Horizonte, para enfrenar o América-MG, neste domingo, às 16h, no Independência, pela segunda rodada do Brasileirão-2021. No entanto, a novidade da atividade nem foi relacionado para a viagem. Trata-se de Jemerson, que iniciou a transição para o gramado após lesão na coxa.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A ausência do zagueiro acontece desde o Dérbi contra o Palmeiras na semifinal do Paulistão-2021, no dia 16 de mais, quando o Timão foi eliminado após perder por 2 a 0. Naquela ocasião, Jemerson sentiu a coxa esquerda ainda no primeiro tempo e precisou ser substituído, sem poder continuar em campo.

De lá para cá, ele tem feito tratamento dessa lesão no músculo posterior da coxa esquerda, cuja previsão inicial de recuperação era de um mês. Cerca de 20 dias depois do ocorrido, Jemerson já está iniciando a transição com a preparação física, mas ainda sem prazo determinado para poder jogar.

O zagueiro tem contrato com o Corinthians somente até o dia 30 deste mês e não deve renovar. Fica a expectativa se ele realmente voltará a atuar pelo clube nesses últimos dias de vínculo ou se o clássico contra o Palmeiras foi seu último jogo com o Timão. A tendência é que ele fique apenas treinando no CT.