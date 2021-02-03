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Em recuperação de entorse no pé, Gerson é relacionado pelo Flamengo para encarar o Vasco; veja a lista

Meia foi substituído contra o Sport e se tornou dúvida para o clássico desta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 20:31

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 20:31

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Na noite desta quarta-feira, o Flamengo divulgou a lista dos jogadores relacionados para o clássico contra o Vasco desta quinta-feira. Dúvida para a partida com uma entorse no pé direito, o meia Gerson foi incluído na relação e aumentou as esperanças em poder ser utilizado por Rogério Ceni.
+ Flamengo x Vasco: prováveis times, desfalques, onde ver e palpitesOs desfalques ficam por conta de Rodrigo Caio e Diego Alves. O goleiro havia retornado diante do Sport, na última rodada, mas voltou a sentir dores no músculo posterior da coxa direita. O Flamengo anunciou, nesta quarta-feira, que o exame constatou uma nova lesão no local.
Confira a classificação atualizada do Brasileirão
Na segunda posição, com 61 pontos, o Rubro-Negro busca seguir vivo na briga pelo título do Brasileirão. O líder Internacional tem 65 pontos e enfrenta o Athletico, na Arena da Baixada, também nesta quinta-feira.

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