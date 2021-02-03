Em recuperação de entorse no pé, Gerson é relacionado pelo Flamengo para encarar o Vasco; veja a lista

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Na noite desta quarta-feira, o Flamengo divulgou a lista dos jogadores relacionados para o clássico contra o Vasco desta quinta-feira. Dúvida para a partida com uma entorse no pé direito, o meia Gerson foi incluído na relação e aumentou as esperanças em poder ser utilizado por Rogério Ceni.

+ Flamengo x Vasco: prováveis times, desfalques, onde ver e palpitesOs desfalques ficam por conta de Rodrigo Caio e Diego Alves. O goleiro havia retornado diante do Sport, na última rodada, mas voltou a sentir dores no músculo posterior da coxa direita. O Flamengo anunciou, nesta quarta-feira, que o exame constatou uma nova lesão no local.

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