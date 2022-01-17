Em primeiro teste antes do Paulistão, Corinthians vence a Inter de Limeira em jogo-treino

No primeiro teste antes da estreia pelo Campeonato Paulista, no próximo dia 25 de fevereiro, em duelo contra a Ferroviária, na Neo Química Arena, o Corinthians venceu a Inter de Limeira por 1 a 0 no CT Joaquim Grava, em jogo-treino.O único gol do jogo foi marcado pelo meia Du Queiroz, aos 39 minutos do segundo tempo, após a zaga cortar um lançamento de Cantillo para Gustafo Mosquito e a bola sobrar para o meia, prata da casa, acertar um belo chute de perna esquerda.

Na partida, o técnico Sylvinho utilizou uma escalação em cada tempo e contou com a presença de Paulinho e Bruno Melo, reforços para essa temporada, o segundo ainda nem foi anunciado oficialmente pelo clube do Parque São Jorge.

Paulinho, inclusive, marcou um gol no primeiro tempo, mas o tento foi anulado pela arbitragem, que viu falta de ataque no lance.

A escalação corintiana na etapa inicial teve Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Gabriel; Gabriel Pereira, Paulinho, Giuliiano e Róger Guedes; Gustavo Mantuan.

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Na etapa final, os 11 atletas foram modificados e o time foi: Matheus Donelli; João Pedro, Raul Gustavo, Bruno Mello (como zagueiro pela esquerda) e Fábio Santos; Cantillo; Gustavo Mosquito, Xavier, Du Queiroz e Adson; Luan.

Ficaram de fora do jogo-treino o zagueiro Danilo Avelar, que tem treinado com o elenco principal, mas que não está nos planos do Timão para essa temporada, após se envolver em um caso de injúria racial, no ano passado, os meias Renato Augusto, Willian e o atacante Jô, que não iniciaram a pré-temporada junto com o restante do elenco, por estarem contaminados com a Covid-19, o atacante Jonathan Cafú, no qual o Timão busca equipe para emprestar, e o meia Roni, que faz tratamento para se recuperar de dores na coxa direita, e que faz trabalho com a equipe de fisioterapia.

Antes do jogo-treino, a comissão técnica corintiana havia promovido uma trabalho tático justamente visando o duelo contra a Inter de Limeira, que aconteceria horas depois.