Em post sobre o Dia da Segurança e Saúde do Trabalho, Corinthians provoca o São Paulo

O Corinthians, por meio das suas redes sociais, provocou o rival São Paulo, adversário no domingo (2), pela décima rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

Nesta quarta-feira (28), Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, o Timão relembrou um drible desconsertante do meia Rodriguinho, hoje no Bahia, no lateral Júnior Tavares, que atuava pelo Tricolor, em um compromisso pela 25ª rodada do Brasileirão, no estádio do Morumbi. O lance destacado terminou em gol corintiano, anotado por Clayson, e que garantiu o empate em 1 a 1, em uma temporada onde o Timão foi campeão brasileiro.