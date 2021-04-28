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Em post sobre o Dia da Segurança e Saúde do Trabalho, Corinthians provoca o São Paulo

Timão relembrou drible de Rodriguinho sobre Júnior Tavares, em Majestoso pelo Brasileirão de 2017. Rivais voltarão a se enfrentar neste domingo (2)...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 16:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 16:09
Crédito: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians
O Corinthians, por meio das suas redes sociais, provocou o rival São Paulo, adversário no domingo (2), pela décima rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.
Nesta quarta-feira (28), Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, o Timão relembrou um drible desconsertante do meia Rodriguinho, hoje no Bahia, no lateral Júnior Tavares, que atuava pelo Tricolor, em um compromisso pela 25ª rodada do Brasileirão, no estádio do Morumbi. O lance destacado terminou em gol corintiano, anotado por Clayson, e que garantiu o empate em 1 a 1, em uma temporada onde o Timão foi campeão brasileiro.
>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogos

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