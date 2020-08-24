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futebol

Em paz, Palmeiras tem semana livre para recuperar atletas da maratona

Alviverde venceu duas partidas seguidas e agora só volta a campo no sábado (29), contra o Bahia, em Salvador. Luxemburgo avisa que período será para acertar situações pontuais...

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras terá uma semana livre para treinamentos em paz. Depois de iniciar a semana passada pressionado, o Verdão venceu duas seguidas, uma delas o clássico contra o Santos, e agora poderá descansar.
Sem uma semana livre desde o retorno da pandemia, em 22 de julho, Vanderlei Luxemburgo avisou que o período é para recuperar os atletas.- Teremos uma semana livre, mas não é de treinamento. É de recuperação de jogos sequenciais. Aquele centro de excelência que temos é para recuperar, não pra treinar. Eles já estão treinados, mas estão estafados mental e fisicamente - avisou o comandante palmeirense.Luxemburgo fará trabalhos pontuais sem exigir muito dos atletas:
- Batida de falta e escanteio, um dia só pra isso. Saída de bola, um dia só pra isso. Outro só com perde e pressiona e marcação no campo do adversário. Essas coisas que não tínhamos tempo, vamos fazer também - completou.
O Palmeiras poderá contar com os retornos de Matías Viña e Gabriel Veron contra o Bahia. A dupla está em transição física e deve estar à disposição para o duelo em Salvador.

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