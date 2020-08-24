Em paz, Palmeiras tem semana livre para recuperar atletas da maratona

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras terá uma semana livre para treinamentos em paz. Depois de iniciar a semana passada pressionado, o Verdão venceu duas seguidas, uma delas o clássico contra o Santos, e agora poderá descansar.

Sem uma semana livre desde o retorno da pandemia, em 22 de julho, Vanderlei Luxemburgo avisou que o período é para recuperar os atletas.- Teremos uma semana livre, mas não é de treinamento. É de recuperação de jogos sequenciais. Aquele centro de excelência que temos é para recuperar, não pra treinar. Eles já estão treinados, mas estão estafados mental e fisicamente - avisou o comandante palmeirense.Luxemburgo fará trabalhos pontuais sem exigir muito dos atletas:

- Batida de falta e escanteio, um dia só pra isso. Saída de bola, um dia só pra isso. Outro só com perde e pressiona e marcação no campo do adversário. Essas coisas que não tínhamos tempo, vamos fazer também - completou.