Em partidas da sua base pelo Campeonato Paulista, Corinthians vence no sub-17 e empata no sub-15

Em duas partidas realizadas neste sábado pelas categorias de base do Campeonato Paulista, no Parque São Jorge, o Corinthians obteve uma vitória e um empate na segunda fase dos torneios. O time sub-17 venceu o Desportivo Brasil por 2 a 1 e a equipe sub-15 empatou por 1 a 1 com o SKA Brasil.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Com o triunfo sobre o Desportivo Brasil, o sub-17 alvinegro agora divide a liderança do Grupo 11 com o próprio rival, com seis pontos cada. Felipe e Pedrinho fizeram os gols corintianos e Victor descontou para os visitantes.

A equipe corintiana vinha de três empates nas três primeiras partidas desta segunda fase do Paulistão. O seu próximo duelo do time será na quarta-feira, às 10h, contra o Comercial Tietê, fora de casa. Depois disso, no sábado, às 11h, fechará campanha neste estágio do torneio contra a Ponte Preta, no Parque São Jorge. Os dois primeiros colocados de cada chave vão às quartas de final.Antes de a equipe sub-17 jogar, o time sub-15 corintiano entrou em campo no Parque São Jorge e acabou empatando por 3 a 3 com o SKA Brasil. O resultado não foi o esperado pelo Alvinegro, que agora soma quatro pontos em quatro jogos no Grupo 11 da competição, que é liderado justamente pelo SKA Brasil, com oito pontos. O próximo desafio dos garotos corintianos será na quinta-feira, às 9h, contra o Novorizontino, em Novo Horizonte.

SUB-20 ABRE MATA-MATA DO PAULISTÃO COM EMPATE

Em outro confronto envolvendo um time da sua base, o Corinthians empatou por 1 a 1 com o São Bernardo, em Itatiba, na última sexta-feira à tarde, pelo confronto de ida das oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-20.

O Timão abriu o placar com um gol de Cauê no início do jogo, mas acabou amargando o empate após o rival balançar as redes nos acréscimos do segundo tempo. O confronto de volta deste mata-mata do torneio estadual será na próxima quinta-feira, às 15h, no Parque São Jorge.