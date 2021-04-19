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Em partida marcada por protesto contra a Superliga, Leeds e Liverpool empatam pelo Inglês

Empate entre Leeds e Liverpool no Elland Road foi marcado por protesto contra a Superliga Europeia antes da partida...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 17:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 17:52
Crédito: PAUL ELLIS / POOL / AFP
Leeds United e Liverpool se enfrentaram, nesta segunda-feira, em Elland Road, na cidade Leeds, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto, marcado por um protesto antes do apito inicial, terminou com empate por 1 a 1, com Diego Llorente marcando para a equipe da casa, e Sadio Mané para os visitantes.
Veja a tabela do InglêsPROTESTOOs 90 minutos da partida de segunda-feira não tiveram tanto destaque quanto o protesto feito pelo time do Leeds United contra a Superliga Europeia. Os jogadores da equipe da casa entraram em campo com camisas contra a criação da competição, e torcedores protestavam do lado de fora de Elland Road.
EM CAMPO, TEM GOLA primeira etapa viu o gol da vitória acontecer. O Liverpool foi ao ataque e, aos 31 minutos, mobilizou forças para furar o bloqueio feito pela defesa do Leeds United. Em assistência de Alexander-Arnold, Sadio Mané encontrou o gol aberto, e marcou.
JOGO MORNODe forma geral, o jogo teve muitos momentos travados e com dificuldades para as duas equipes criarem, e apenas um lance de uma possível penalidade para o Leeds United foi visto pelo VAR, mas nada foi marcado. Assim, a vitória do Liverpool seguiu no placar por muito tempo.
EMPATEApesar de toda a dificuldade que o Leeds United enfrentou durante a segunda etapa para defender-se e também atacar o seu adversário, uma hora a bola entrou. Em assistência de Jack Harrison, o zagueiro Diego Llorente empatou de forma heroica para a equipe da casa.
SEQUÊNCIAO Leeds United enfrenta o Manchester United às 10h (de Brasília) de domingo. O Liverpool, por sua vez, enfrenta o Newcastle às 8:30h (de Brasília) de sábado.

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