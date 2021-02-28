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Em partida importante para definir rumos no Inglês, Chelsea e Manchester United empatam sem gols

Com empate por 0 a 0, Chelsea perde a chance de entrar no 'G4', enquanto United fica ainda mais longe da liderança...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 15:22

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 15:22
Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
Neste domingo, o Chelsea recebeu, em Stamford Bridge, o Manchester United. A partida, válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, terminou com o placar de 0 a 0, com as duas equipes pecando ao tentar acertar o último passe ou o último chute.
Veja a tabela do InglêsPOLÊMICA NO VARJá no início da primeira etapa, aos quinze minutos de partida, um lance polêmico colocou fogo no confronto. Em jogada do Manchester United, a bola foi na mão de Hudson-Odoi, do Chelsea. Após revisão do VAR, foi visto que o jogador não fez movimento digno de marcação de pênalti, e o jogo seguiu.
FALTA DE EFETIVIDADEDurante o primeiro tempo, as duas equipes não conseguiram acertar as suas finalizações. O Chelsea três de cinco chutes para fora, enquanto o Manchester United viu a maioria de suas tentativas serem travadas pelo seu adversário. Faltou calibrar o pé.
TENTATIVASO segundo tempo viu as duas equipes tentarem mais chances, e a precisão melhorou nos últimos 45 minutos de partida. A equipe que soube anular melhor a grande peça do adversário foi o Chelsea, que não deu espaço para Bruno Fernandes, craque do United.
TRABALHO NO GOLDois jogadores conseguiram trabalhar bem no jogo. Os goleiros Edouard Mendy, do Chelsea, e David de Gea, do Manchester United, efetuaram importantes defesas, com o arqueiro espanhol dos Red Devills parando uma finalização dentro da área.
SEQUÊNCIAO Chelsea terá mais um adversário complicado pela frente, e joga contra o Liverpool em Anfield às 17:15h (de Brasília) desta quinta-feira. O Manchester United, por sua vez, segue em Londres para enfrentar o Crystal Palace às 17:15h (de Brasília) de quarta-feira. As duas partidas são válidas pela 29ª rodada do Campeonato Inglês.

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