Em partida com gols anulados, Palmeiras vence o Santos e vira vice-líder; Peixe segue lutando contra o Z4

O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0 neste domingo (7), na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em clássico de dois tempos muito diferentes, o Santos começou melhor, mas viu seu rival crescer de produção e marcar quatro gols, dos quais dois foram anulados.
Com o resultado, o Santos segue na 15ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Bahia nesta rodada, dependendo do resultado de seu jogo. Já o Palmeiras retoma a vice-liderança, mas também aguarda o jogo do Flamengo para saber se a posição será definitiva ao final da rodada.
JOGO COMEÇA COM AS DUAS EQUIPES PROCURANDO O ATAQUE
Nos primeiros quinze minutos de jogo, a partida foi movimentada, com os dois times se lançando ao ataque em busca do gol. O começo da partida, porém, não teve tantas chances de perigo, mas o Santos chegou melhor, em duas oportunidades, a primeira com Lucas Braga, pela esquerda, aos quatro minutos e a outra aos 11 minutos de jogo, em chute de Raniel, dentro da área. O chute de Lucas Braga foi defendido por Weverton e a finalização de Rainel passou pelo lado do gol, em tiro de meta.
Palmeiras iniciou o jogo pressionando a saída de bola santista, mas cedeu espaços nas costas da defesa, por onde o Peixe criou suas jogadas, principalmente pelas beiradas do campo.
PARTIDA FICA MAIS PEGADA
Com o desenrolar do primeiro tempo, o jogo ficou mais equilibrado e, com isso, mais truncado. O Palmeiras buscou trabalhar a bola no ataque, enquanto o Santos utilizou o contragolpes como principal arma, explorando a velocidade de seus jogadores de ataque. O Verdão teve dificuldade de lidar com as bolas nas costas e acabou comentendo muitas faltas. Gómez e Zé Rafael levaram cartão amarelo em lances de velocidade onde travaram o contra-ataque de forma faltosa. Do outro lado, o Palmeiras chegou a ter falta perigosa na entrada da área e chegou com perigo em cruzamentos na área.
RONY ABRE O PLACAR, MAS GOL É ANULADO
Aos 40 minutos do primeiro tempo, Dudu recebeu a bola na ponta, ganhou pelo alto e encontrou Rony, fora da área. O camisa 7 bateu no canto de João Paulo, que se esticou mas não impediu a bola de entrar no gol. O árbitro, porém, anulou o gol após checar o lance no VAR e verificar um toque no braço de Dudu durante a jogada.
RONY MARCA DE NOVO! DESSA VEZ, VALEU
Apenas um minuto após ter seu gol anulado, Rony marcou novamente. Em lance rápido de ataque, Dudu deu belo passo de letra para Raphael Veiga, que rapidamente cruzou a bola na medida para a chegada de Rony, dentro da área. O atacante saiu cara a cara com João Paulo e deslocou o goleiro, abrindo o placar para o Palmeiras na Vila. Após o lance, o Santos tentou o empate, mas pouco aconteceu e o primeiro tempo foi encerrado.SEGUNDO TEMPO COMEÇA COM MAIS UM GOL ANULADO DE RONY
A segunda etapa começou equilibrada, com os dois time indo ao ataque. Em busca do gol de empate, o Santos chegou bem com chute de Vinicius Zanocelo, de fora da área, que obrigou Weverton a se esticar para fazer a defesa. Na sequência, Rony voltou a marcar para o Palmeiras, em lance de contra-ataque rápido com Scarpa. O gol, porém, foi anulado devido ao impedimento do camisa 7 quando recebeu a assistência. Foi o terceiro gol de Rony na partida, o segundo anulado.
SANTOS SE ABRE, PALMEIRAS EXPLORA O CONTRA-ATAQUE
Ao contrário do primeiro tempo, a dinâmica da segunda etapa teve o Santos no ataque e o Palmeiras explorando os contragolpes. Precisando empatar a partida, Fábio Carille colocou Carlos Sánchez no jogo e subiu as linhas, o que resultou em espaços nas costas da defesa, explorado pelo Verdão. Além do lance do gol anulado de Rony, o alviverde chegou outra vez com o camisa 7 e criou boa oportunidade com Dudu. O Peixe, por sua vez, chegou com perigo em finalização de fora da área com Lucas Braga, que acertou a trave.
RAPHAEL VEIGA AMPLIA PARA O PALMEIRAS
Aos 27 minutos, Piquerez roubou a bola no meio de campo, triangulou com Dudu e cruzou a bola na área, procurando Rony. A defesa tirou a bola, mas Rony ficou com o rebote e passou para Raphael Veiga, que teve espaço para finalizar a bola no canto alto do gol defendido por João Paulo e fazer o segundo gol do Verdão. O gol coroou o melhor momento do Palmeiras na partida, quando o time teve mais posse e controlou o jogo no campo de ataque.
JOGO FICA MAIS MORNO NOS MINUTOS FINAIS
Os últimos minutos do jogo foram mais quietos. Com a vantagem no placarm o Palmeiras segurou o jogo tendo a bola nos pés. Assim, o tiem buscou ,amter seu adversário longe do campo de ataque e trocar passes, procurando uma oportunidade de matar o jogo. O Santos buscou o ataque sempre que teve a bola, mas encontrou dificuldades em penetrar a defesa e arranjar boas chances. Assim, o jogo terminou com menos intensidade, com um dos lados administrando a vitória.
O Santos volta a campo na quarta-feira (10), às 19h, na Vila Belmiro, para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras também joga na quarta-feira, mas às 20h30, contra o Atlético-GO, no Allianz Parque, também pela 31ª rodada do Brasileirão.
SANTOS 0 X 2 PALMEIRASData e hora: 07 de novembro de 2021, às 16h00 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Raphael Claus (SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Luis Marques (SP)Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)
Gols: Rony (44'/1ºT) (0-1), Raphael Veiga (27'/2ºT)Cartões amarelos: Raniel, Madson e Felipe Jonatan (SAN) Gustavo Gómez e Zé Rafael (PAL)Cartões vermelhos:
SANTOS João Paulo, Danilo Boza, Robson (Carlos Sánchez, no Intervalo) e Emiliano Velázquez (Wagner Leonardo, ao 6'/2ºT); Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan, Marcos Guilherme (Pirani, aos 24'/1ºT) e Lucas Braga; Marinho e Raniel (Ângelo, aos 24'/2ºT).Técnico: Fábio Carille
PALMEIRASWeverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael (Danilo Barbosa, aos 39'/2ºT), Raphael Veiga (Patrick de Paula, aos 30'/2ºT) e Gustavo Scarpa (Breno Lopes, aos 30'/2ºT); Dudu e Rony (Deyverson, aos 39'/2ºT). Técnico: Abel Ferreira