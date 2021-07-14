Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em nova tentativa, Flamengo pede à Prefeitura do Rio para ter 10% de público no Maracanã
futebol

Em nova tentativa, Flamengo pede à Prefeitura do Rio para ter 10% de público no Maracanã

Caso pedido seja aprovado, primeira partida com torcedores seria o duelo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Defensa y Justicia...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 19:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 19:14
Crédito: Divulgação/Maracanã
O Flamengo protocolou, nesta quarta-feira, um pedido junto à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para liberar 10% de público no Maracanã. Em caso de aprovação por parte da Prefeitura, a primeira partida com torcedores seria contra o Defensa y Justicia, na próxima quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.
+ Defensa y Justicia x Flamengo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpitesDe acordo com nota divulgada pelo Flamengo nas redes sociais, o clube utilizou como base o protocolo usado na última semana pela Conmebol na final da Copa América, que foi aprovado pela Prefeitura do Rio. Houve atualização e incremento de alguns pontos. O Rubro-Negro ainda cita a "experiência em operação de estádio" como argumento para liberação do público. Caso o pedido não seja aprovado, o Flamengo trabalha com a possibilidade de transferir o jogo contra o Defensa y Justicia para o Mané Garrinha, em Brasília. A liberação no Distrito Federal está mais adiantada e tem chance de ser publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira.
Essa movimentação do Flamengo pela volta do público ressurgiu no último domingo, quando a Conmebol anunciou a liberação para a presença de torcedores nos jogos das oitavas de final da Libertadores. A entidade deixou claro, no entanto, que as cidades-sede das partidas terão que fazer a liberação de acordo com os protocolos sanitários.
+ Confira o chaveamento completo da Libertadores
Ainda sem público, Defensa y Justicia e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires. A volta está marcada para a próxima quarta-feira, também às 21h30.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump diz que não estava preocupado durante ataque em jantar
Imagem de destaque
A caneta emagrecedora 'pirata' que brasileiros se arriscam comprando no Paraguai: 'Tenho mais medo da gordura'
Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados