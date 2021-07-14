Em nova tentativa, Flamengo pede à Prefeitura do Rio para ter 10% de público no Maracanã

Crédito: Divulgação/Maracanã

O Flamengo protocolou, nesta quarta-feira, um pedido junto à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para liberar 10% de público no Maracanã. Em caso de aprovação por parte da Prefeitura, a primeira partida com torcedores seria contra o Defensa y Justicia, na próxima quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

+ Defensa y Justicia x Flamengo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpitesDe acordo com nota divulgada pelo Flamengo nas redes sociais, o clube utilizou como base o protocolo usado na última semana pela Conmebol na final da Copa América, que foi aprovado pela Prefeitura do Rio. Houve atualização e incremento de alguns pontos. O Rubro-Negro ainda cita a "experiência em operação de estádio" como argumento para liberação do público. Caso o pedido não seja aprovado, o Flamengo trabalha com a possibilidade de transferir o jogo contra o Defensa y Justicia para o Mané Garrinha, em Brasília. A liberação no Distrito Federal está mais adiantada e tem chance de ser publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira.

Essa movimentação do Flamengo pela volta do público ressurgiu no último domingo, quando a Conmebol anunciou a liberação para a presença de torcedores nos jogos das oitavas de final da Libertadores. A entidade deixou claro, no entanto, que as cidades-sede das partidas terão que fazer a liberação de acordo com os protocolos sanitários.

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