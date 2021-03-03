Em noite iluminada de Marquinhos, Flamengo derrota Franca por 94 a 91

Crédito: Helena Petry/CRF

O Flamengo derrotou o Franca, nesta terça-feira, por 94 a 91, no Ginásio Antonio Prado Júnior, em São Paulo, e chegou à sua nona vitória seguida no NBB. O destaque do jogo eletrizante foi Marquinhos, iluminado na noite, com 30 pontos e seis rebotes.O início do 1º período foi muito disputado com pontuação baixa das equipes. A principal arma ofensiva do Flamengo foram as bolas de três de pontos, enquanto o Franca apostava nos contragolpes para pontuar. A primeira etapa terminou com o time francano na frente: Franca 23 x 22 Flamengo.

O 2º período foi o momento de Marquinhos guiar placar com bolas de três pontos, ele saiu do segundo quarto com 11 pontos. Depois, o forte trabalho das defesas foi visto no duelo. O Fla terminou na frente: 41x38.

O 3º período começou com as equipes trocando bolas de longa distância. O Rubro-Negro continuou a ser guiado pela noite mágica de Marquinhos e pelas boas atuações de Chuzito e Rafa Mineiro. Final de 3º quarto, 73 a 68.