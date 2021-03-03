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futebol

Em noite iluminada de Marquinhos, Flamengo derrota Franca por 94 a 91

Ala do Rubro-Negro marcou 30 pontos na nona vitória consecutiva da equipe no NBB
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Publicado em 02 de Março de 2021 às 22:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 22:39
Crédito: Helena Petry/CRF
O Flamengo derrotou o Franca, nesta terça-feira, por 94 a 91, no Ginásio Antonio Prado Júnior, em São Paulo, e chegou à sua nona vitória seguida no NBB. O destaque do jogo eletrizante foi Marquinhos, iluminado na noite, com 30 pontos e seis rebotes.O início do 1º período foi muito disputado com pontuação baixa das equipes. A principal arma ofensiva do Flamengo foram as bolas de três de pontos, enquanto o Franca apostava nos contragolpes para pontuar. A primeira etapa terminou com o time francano na frente: Franca 23 x 22 Flamengo.
O 2º período foi o momento de Marquinhos guiar placar com bolas de três pontos, ele saiu do segundo quarto com 11 pontos. Depois, o forte trabalho das defesas foi visto no duelo. O Fla terminou na frente: 41x38.
O 3º período começou com as equipes trocando bolas de longa distância. O Rubro-Negro continuou a ser guiado pela noite mágica de Marquinhos e pelas boas atuações de Chuzito e Rafa Mineiro. Final de 3º quarto, 73 a 68.
O final do duelo foi de tirar o fôlego. Flamengo e Franca tiveram um bom aproveitamento ofensivo, e coube aos experientes Marquinhos, Balbi e Olivinha comandarem os rubro-negros em partida tão disputada. O jogo ficou pela última bola, com vitória do Flamengo, por 94 a 91.

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