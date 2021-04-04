Em negociações com Athletico e Fluminense, Babi fica suspenso e pode ter feito 'despedida' do Botafogo

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Matheus Babi pode ter feito a despedida do Botafogo no empate diante da Portuguesa, neste domingo, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Em meio a negociações com Athletico Paranaense e Fluminense, o atacante levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o próximo duelo, diante do Volta Redonda, no fim de semana.

Não há garantia de que Matheus Babi terá sacramentado a saída do Botafogo neste intervalo, mas o Serra Macaense, dono dos direitos econômicos do atleta, gostou das propostas e as negociações já estão em fase avançadas.

Babi, então, pode ter feito a "despedida" do clube de General Severiano. Este, vale ressaltar, não foi dos melhores: amarelado ainda no primeiro tempo, ele foi substituído no intervalo, dando lugar a Kayque.