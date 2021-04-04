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Em negociações com Athletico e Fluminense, Babi fica suspenso e pode ter feito 'despedida' do Botafogo

Camisa 11 levou terceiro cartão amarelo em empate diante da Portuguesa e, no meio de conversas para saída, pode não vestir a camisa do Alvinegro novamente...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 19:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2021 às 19:27
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Matheus Babi pode ter feito a despedida do Botafogo no empate diante da Portuguesa, neste domingo, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Em meio a negociações com Athletico Paranaense e Fluminense, o atacante levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o próximo duelo, diante do Volta Redonda, no fim de semana.
Não há garantia de que Matheus Babi terá sacramentado a saída do Botafogo neste intervalo, mas o Serra Macaense, dono dos direitos econômicos do atleta, gostou das propostas e as negociações já estão em fase avançadas.
Babi, então, pode ter feito a "despedida" do clube de General Severiano. Este, vale ressaltar, não foi dos melhores: amarelado ainda no primeiro tempo, ele foi substituído no intervalo, dando lugar a Kayque.
O Botafogo possui 40% de taxa de vitrine de Matheus Babi, que está emprestado até dezembro de 2021.

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