Em negociação com Palmeiras, Taty Castellanos jogará pelo New York City neste sábado

Em negociação com o Palmeiras desde fevereiro, o atacante Valentín ‘Taty’ Castellanos ainda não acertou sua saída do New York City e, por isso, entrará em campo pela equipe estadunidense neste sábado (1), contra o Philadelphia Union.

Segundo apurou o NOSSO PALESTRA/LANCE!, o atleta entende que, apesar de já ter pedido à diretoria do clube para ser liberado, “é um profissional e deve aos seus companheiros e ao seu treinador”, e por isso não se recusou a jogar.Apesar de fazer jogo duro, o time norte-americano busca opções no mercado para repor a possível perda do atacante. O técnico Ronnie Deila, por sua vez, afirmou recentemente em entrevista coletiva que conta com o jogador “por muitos anos”.