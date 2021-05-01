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Em negociação com Palmeiras, Taty Castellanos jogará pelo New York City neste sábado

Centroavante já comunicou à diretoria que pretende se transferir ao Verdão, mas não se recusará a entrar em campo
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Publicado em 01 de Maio de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2021 às 19:00
Crédito: Divulgação/ NYCFC
Em negociação com o Palmeiras desde fevereiro, o atacante Valentín ‘Taty’ Castellanos ainda não acertou sua saída do New York City e, por isso, entrará em campo pela equipe estadunidense neste sábado (1), contra o Philadelphia Union.
>> ATUAÇÕES: Lucas Esteves tem noite para esquecer em derrota do Palmeiras
Segundo apurou o NOSSO PALESTRA/LANCE!, o atleta entende que, apesar de já ter pedido à diretoria do clube para ser liberado, “é um profissional e deve aos seus companheiros e ao seu treinador”, e por isso não se recusou a jogar.Apesar de fazer jogo duro, o time norte-americano busca opções no mercado para repor a possível perda do atacante. O técnico Ronnie Deila, por sua vez, afirmou recentemente em entrevista coletiva que conta com o jogador “por muitos anos”.
Em meio às negociações por Taty Castellanos, o Palmeiras está concentrado e enfrentará, no próximo domingo (2), o Santo André, às 20h (horário de Brasília), pelo Campeonato Paulista.

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