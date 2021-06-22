Em negociação com o Inter, Bruno Méndez faz apenas atividade interna no Corinthians

Em fase final de negociação por empréstimo ao Internacional, o zagueiro Bruno Méndez foi liberado do treinamento do Corinthians nesta terça-feira (22).
O defensor ficou apenas na parte interna do CT Joaquim Grava, realizando um trabalho muscular.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próxmos jogos>> Baixe o novo app de resultados do L!O uruguaio foi cedido pelo Timão ao Colorado até o fim desta temporada. Com vínculo junto ao Alvinegro até dezembro de 2023, o intuito da diretoria corintiana é enxugar a folha salarial enquanto valoriza um ativo.
O Inter pagará R$ 500 mil pelo empréstimo, sem valor fixado para compra.
A expectativa é que o negócio seja concretizado ainda nesta semana.
No Corinthians desde 2019, Bruno atuou 42 vezes pela equipe e marcou um gol, contra o São Caetano, na primeira fase do último Paulistão. Nesta temporada, foram 15 partidas disputadas com a camisa alvinegra.
Para Méndez, a ida para o Internacional se deve ao sonho de disputar a Copa do Mundo de 2022, no Catar, pela Seleção Uruguaia, na qual ele tem passagem de sucesso pelas categorias inferiores e já foi convocado à principal. Sob o comando do seu compatriota, Diego Aguirre, recém-chegado ao Inter, o defensor acredita que poderá ter mais rodagem do que em relação ao Timão, onde é atualmente a quarta opção da zaga.