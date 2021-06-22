Em negociação com o Inter, Bruno Méndez faz apenas atividade interna no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Em fase final de negociação por empréstimo ao Internacional, o zagueiro Bruno Méndez foi liberado do treinamento do Corinthians nesta terça-feira (22).

O defensor ficou apenas na parte interna do CT Joaquim Grava, realizando um trabalho muscular.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próxmos jogos​>> Baixe o novo app de resultados do L!O uruguaio foi cedido pelo Timão ao Colorado até o fim desta temporada. Com vínculo junto ao Alvinegro até dezembro de 2023, o intuito da diretoria corintiana é enxugar a folha salarial enquanto valoriza um ativo.

O Inter pagará R$ 500 mil pelo empréstimo, sem valor fixado para compra.

A expectativa é que o negócio seja concretizado ainda nesta semana.

No Corinthians desde 2019, Bruno atuou 42 vezes pela equipe e marcou um gol, contra o São Caetano, na primeira fase do último Paulistão. Nesta temporada, foram 15 partidas disputadas com a camisa alvinegra.