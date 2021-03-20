Em momentos distintos, defesas de Vasco e Botafogo serão colocadas à prova no clássico

Crédito: Ernando é reforço recente do Vasco, enquanto Kanu foi uma das poucas das boas notícias recentes do Botafogo

Em tempo de reconstrução de ambos os lados, Vasco e Botafogo se enfrentam neste domingo e as defesas serão colocadas à prova. O Cruz-Maltino foi vazado nos quatro jogos até aqui, enquanto o Glorioso não tomou nem um gol até o momento. Mas será o primeiro desafio contra times do mesmo nível nacional nesta temporada.E do lado vascaíno, será somente o terceiro jogo com o time principal - uma equipe formada por reservas até 22 anos mais juniores disputou os dois primeiros jogos do Estadual. Os reforços foram somente três até aqui, dois para o setor defensivo. E já estrearam: Zeca e Ernando.

A linha defensiva vem, então, se entrosando em meio à indefinição de Leandro Castan e ao amadurecimento de MT - antes júnior e titular da lateral esquerda nos quatro jogos até aqui. Ainda tem Lucão ganhando experiência com a saída de Fernando Miguel e a não reposição.

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No Botafogo, a retaguarda foi uma das maiores dores de cabeça no último Campeonato Brasileiro. Marcelo Chamusca, treinador contratado para a atual temporada, visou justamente ajustar os encaixes no setor neste começo de trabalho. Os resultados aparecem: a sequência da defesa de quatro jogos inviolável não acontecia desde 2019.

Kanu, um dos poucos destaques da equipe rebaixada no ano passado, continua liderando o setor. Ao lado dele, Marcelo Benevenuto busca recuperar o bom futebol - até aqui, não comprometeu na temporada 2021. No flanco direito, Jonathan já fez mais que os últimos concorrentes. Na esquerda, Guilherme Santos e Hugo, os dois especialistas, ainda não estão disponíveis. Paulo Victor, do sub-20, deve receber a primeira chance como profissional.