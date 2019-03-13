Em Miami, Seleção Brasileira vai enfrentar a Colômbia em setembro

Brasil enfrentou o Uruguai, no Estádio do Arsenal, em novembro de 2018 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A Seleção Brasileira já tem o seu primeiro compromisso após a Copa América, que será disputada entre os dias 14 de junho e 7 de julho, no Brasil. A equipe do técnico Tite vai enfrentar a Colômbia em um amistoso que acontece em Miami, no dia 6 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília).

O palco do jogo será o Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins (da NFL). O estádio já recebeu cinco edições de Super Bowl, o evento mais importante da temporada de Futebol Americano, e neste ano sediará o Miami Open, tradicional torneio de tênis. O estádio tem capacidade para mais de 70 mil torcedores e foi recentemente reformado.