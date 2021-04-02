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Em meio ao auge da pandemia no Brasil, Botafogo faz postagem e alerta: 'Continue usando máscara'

Por meio das suas redes sociais, clube faz questão de incentivar torcedores a continuar se protegendo contra a Covid-19...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 15:15

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 15:15
Crédito: Divulgação/Botafogo
Com a pandemia em alta no Brasil, por meio de suas redes sociais o Botafogo voltou a promover e incentivar causas relacionadas à Covid-19. Assim, na tarde desta sexta-feira, em postagens nas mídias oficiais, o clube alertou para a importância de usar máscaras neste momento.
> Veja a classificação do Campeonato Carioca Além disso, ainda em publicação no Twitter, o Glorioso disse também sobre a necessidade de cumprir o distanciamento social e higienizar as mãos. Vale ressaltar que a prefeitura do Rio de Janeiro prorrogou a "pausa emergencial" até a próxima quinta-feira. Eventos esportivos na cidade poderão voltar a ser realizados a partir do dia 9 de abril.- Ela (a máscara) ainda é a melhor solução para evitar a propagação do #coronavirus, ao lado do distanciamento social e da higienização das mãos. Lembre-se de cobrir o nariz e a boca e de manusear a máscara sempre pelas tiras laterais.
- E se ela for lavável, é importante que ela seja retirada para higienização depois de 2 horas de uso.

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