Em meio ao auge da pandemia no Brasil, Botafogo faz postagem e alerta: 'Continue usando máscara'

Com a pandemia em alta no Brasil, por meio de suas redes sociais o Botafogo voltou a promover e incentivar causas relacionadas à Covid-19. Assim, na tarde desta sexta-feira, em postagens nas mídias oficiais, o clube alertou para a importância de usar máscaras neste momento.

> Veja a classificação do Campeonato Carioca Além disso, ainda em publicação no Twitter, o Glorioso disse também sobre a necessidade de cumprir o distanciamento social e higienizar as mãos. Vale ressaltar que a prefeitura do Rio de Janeiro prorrogou a "pausa emergencial" até a próxima quinta-feira. Eventos esportivos na cidade poderão voltar a ser realizados a partir do dia 9 de abril.- Ela (a máscara) ainda é a melhor solução para evitar a propagação do #coronavirus, ao lado do distanciamento social e da higienização das mãos. Lembre-se de cobrir o nariz e a boca e de manusear a máscara sempre pelas tiras laterais.