Em meio à protestos, Corinthians segue preparação para estreia no Brasileirão

Na manhã desta quinta-feira (7), no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou e deu prosseguimento na preparação para o duelo de domingo (10), contra o Botafogo, no Nilton Santos, às 16h, pela primeira rodada do Brasileirão.> GUIA CORINTHIANS - Tudo sobre o Timão na Libertadores

A atividade do dia contou com todos os atletas do elenco profissional. Na quarta-feira, em razão do atraso no voo de volta de La Paz para São Paulo, e o desgaste físico de alguns atletas, apenas os jogadores que não viajaram para a Bolívia, e os que demonstraram pouco nível de cansaço participaram da programação comandada pela comissão técnica corintiana.

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Contudo, o clima no CT Joaquim Grava não foi dos mais tranquilos. Isso porque o elenco recebeu torcedores organizados, insatisfeitos com o desempenho do time e atuação de alguns jogadores.

No treino desta quinta-feira, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na derrota contra o Always Ready concluíram o processo de recuperação física sob os cuidados dos fisioterapeutas do clube.

Os demais jogadores participaram do aquecimento e, em seguida, Vítor Pereira comandou uma atividade de posse de bola. Depois, o treinador organizou um treino de marcação pressão em espaço reduzido. Por fim, houve um treino de enfretamento entre os atletas.

> TABELA - Confira a tabela e simule os primeiros jogos do Timão no Brasileirão​Cinco atletas das categorias de base completaram a atividade do dia: os zagueiros Alemão (2002), Robert Renan (2003); o lateral-direito Léo Mana (2004), o meio-campista Biro (2004); e o atacante Giovane (2003).

Na sexta-feira (8), novamente pela manhã, o elenco do Timão segue a preparação no CT Joaquim Grava para o duelo diante do Botafogo.