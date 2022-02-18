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Em meio a negociações com novo técnico, Corinthians faz último treino antes do duelo contra o Botafogo-SP

Enquanto a diretoria do Timão negocia com Luís Castro, Fernando Lázaro comandou treino de posse de bola no CT Joaquim Grava...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 14:27

LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2022 às 14:27
Na manhã de sexta-feira (18), no CT Joaquim Grava, o elenco do Corinthians realizou o último treino preparatório para a partida em Ribeirão Preto, no sábado, às 18h30, diante do Botafogo-SP, pela oitava rodada do Paulistão.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
Os atletas participaram do aquecimento seguido por um trabalho de posse de bola em espaço reduzido. Em seguida, o técnico interino Fernando Lázaro comandou uma atividade tática para acertar os últimos detalhes da equipe.
Os jogadores que foram titulares na vitória diante do São Bernardo participaram apenas do aquecimento e, depois, retornaram à parte interna do CT, onde seguiram com as atividades regenerativas.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista
O clube confirmou que Fagner, Gil, Gabriel Pereira e Jô não estarão disponíveis para o duelo em Ribeirão Preto. Por outro lado, Robson Bambu foi relacionado e poderá estrear pelo Timão em meio a acusação de estupro de vulnerável.
O jogo contra o Botafogo-SP no sábado poderá ser o último do interino Fernando Lázaro, já que a diretoria do Corinthians abriu negociações e apresentou uma proposta para Luís Castro, técnico do Al-Duhail, do Qatar. Desde que assumiu o Time do Povo após a saída de Sylvinho, Lázaro conquistou três vitórias consecutivas.
Mesmo com o empresário do treinador português no Brasil, a cúpula do Timão reconhece dois grandes empecilhos para fechar com o técnico: a multa rescisória próxima a R$ 1 milhão, já que Castro está empregado no momento, e o interesse do Botafogo, que por meio do novo investidor do clube, o norte-americano John Textor, avançou nas tratativas com Castro.
Crédito: RaulGustavoeRenatoAugustodurantetreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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