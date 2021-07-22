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Em meio à maratona de jogos, Flamengo não terá semana livre para treinos até o fim de agosto

Rubro-Negro tem compromissos da Copa do Brasil e Libertadores para os próximos quatro meios de semana. Caso elimine o ABC, sequência se torna ainda maior...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 14:30

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 14:30

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Se depender da maratona de jogos, Renato Gaúcho seguirá enfrentando um grande desafio neste início de trabalho no Flamengo: o pouco tempo para treinamentos. Com a goleada de 4 a 1 sobre o Defensa y Justicia nesta quarta-feira, o Rubro-Negro se garantiu nas quartas de final da Libertadores e ocupou mais dois meios de semana em agosto.
+ Flamengo vê coincidência com 2019 no horizonte e outros dois fatores que empolgam na LibertadoresVale lembrar que o calendário rubro-negro já conta com os duelos com o ABC, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nas duas próximas quintas-feiras. As partidas da próxima fase da Libertadores serão disputadas nas duas semanas seguintes. O Flamengo aguarda o confronto entre Inter e Olimpia nesta quinta para conhecer o adversário.
Próximos meios de semana do Flamengo:
29/07 - Flamengo x ABC (Copa do Brasil)05/08 - ABC x Flamengo (Copa do Brasil)11/08* - Inter/Olimpia x Flamengo (Libertadores)18/08* - Flamengo x Inter/Olimpia (Libertadores)
* datas ainda serão confirmadas pela Conmebol
+ Com 100% no Flamengo, Renato é o segundo técnico com mais vitórias na história da Libertadores; veja ranking
A falta de tempo disponível para treinamentos no Ninho do Urubu é motivo de preocupação para Renato Gaúcho. Desde que chegou ao Flamengo, o treinador já disputou três jogos e comandou apenas seis treinos, sendo apenas três com o grupo completo. Após a vitória sobre o Defensa y Justicia, o técnico falou sobre o assunto e destacou a importância da conversa e dos vídeos.
- Estou feliz com a equipe. Temos que corrigir coisas normais do futebol. No momento, o maior problema é a falta de tempo. Por isso, foco na parte tática e nos vídeos. A cada três dias temos uma partida difícil e importante, além de viagem e desgaste - disse Renato, na coletiva de imprensa.
+ Fla joga no domingo: veja a tabela completa do Brasileiro
Em meio a essa maratona de jogos e viagens, o elenco do Flamengo recebeu folga nesta quinta-feira e se reapresenta ao Ninho do Urubu na tarde de sexta. Renato terá apenas dois dias de treino para finalizar a preparação antes de enfrentar o São Paulo no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão.

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