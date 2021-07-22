Em meio à maratona de jogos, Flamengo não terá semana livre para treinos até o fim de agosto

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Se depender da maratona de jogos, Renato Gaúcho seguirá enfrentando um grande desafio neste início de trabalho no Flamengo: o pouco tempo para treinamentos. Com a goleada de 4 a 1 sobre o Defensa y Justicia nesta quarta-feira, o Rubro-Negro se garantiu nas quartas de final da Libertadores e ocupou mais dois meios de semana em agosto.

+ Flamengo vê coincidência com 2019 no horizonte e outros dois fatores que empolgam na LibertadoresVale lembrar que o calendário rubro-negro já conta com os duelos com o ABC, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nas duas próximas quintas-feiras. As partidas da próxima fase da Libertadores serão disputadas nas duas semanas seguintes. O Flamengo aguarda o confronto entre Inter e Olimpia nesta quinta para conhecer o adversário.

Próximos meios de semana do Flamengo:

29/07 - Flamengo x ABC (Copa do Brasil)05/08 - ABC x Flamengo (Copa do Brasil)11/08* - Inter/Olimpia x Flamengo (Libertadores)18/08* - Flamengo x Inter/Olimpia (Libertadores)

* datas ainda serão confirmadas pela Conmebol

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A falta de tempo disponível para treinamentos no Ninho do Urubu é motivo de preocupação para Renato Gaúcho. Desde que chegou ao Flamengo, o treinador já disputou três jogos e comandou apenas seis treinos, sendo apenas três com o grupo completo. Após a vitória sobre o Defensa y Justicia, o técnico falou sobre o assunto e destacou a importância da conversa e dos vídeos.

- Estou feliz com a equipe. Temos que corrigir coisas normais do futebol. No momento, o maior problema é a falta de tempo. Por isso, foco na parte tática e nos vídeos. A cada três dias temos uma partida difícil e importante, além de viagem e desgaste - disse Renato, na coletiva de imprensa.

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