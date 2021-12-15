Em meio a indefinições do Vasco quanto a reforços, jovens têm nova chance de recuperar espaço

Por mais que o clima no Vasco seja de compasso de espera quanto à definição da estrutura do departamento de futebol, jovens que perderam espaço no decorrer de 2021 podem ganhar nova chance. Jovens como Galarza e MT são alguns dos nomes que têm mais oportunidades de virar a página da lembrança frustrante da permanência do Cruz-Maltino na Série B. Galarza, que teve bons momentos em especial no Campeonato Carioca, chama atenção por ser um volante que sai mais para o jogo. Na busca por uma qualidade de transição, o paraguaio tem chance de afirmação.

MT, por sua vez, tem estilo voluntarioso e tem o hábito de partir para cima, ora pelo meio, ora pelas pontas. Contudo, o fato de oscilar na marcação pode dar margem para que o jogador (que atuou como lateral-esquerdo em algumas partidas) possa atuar como um ponta.

Outro jogador que pode ganhar espaço é Laranjeira. A saída de Germán Cano está confirmada enquanto a permanência de Daniel Amorim é uma incógnita. Com isto, o jogador de 21 anos teria a missão de estufar a rede ao lado inicialmente de Gabriel Pec.

Enquanto isto, Riquelme tem o carinho da torcida e mostra-se em ascensão para cobrir a lateral esquerda. O Vasco ainda segue lidando com desafios para direcionar sua temporada de 2022. A luta ficará ainda mais árdua para jogadores jovens se firmarem em meio a tempos difíceis.