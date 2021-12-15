Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em meio a indefinições do Vasco quanto a reforços, jovens têm nova chance de recuperar espaço
futebol

Em meio a indefinições do Vasco quanto a reforços, jovens têm nova chance de recuperar espaço

Galarza e MT, que oscilaram na temporada, são alguns que lidam com desafio de se firmarem de vez com a camisa cruz-maltina...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2021 às 07:00

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 07:00

Por mais que o clima no Vasco seja de compasso de espera quanto à definição da estrutura do departamento de futebol, jovens que perderam espaço no decorrer de 2021 podem ganhar nova chance. Jovens como Galarza e MT são alguns dos nomes que têm mais oportunidades de virar a página da lembrança frustrante da permanência do Cruz-Maltino na Série B. Galarza, que teve bons momentos em especial no Campeonato Carioca, chama atenção por ser um volante que sai mais para o jogo. Na busca por uma qualidade de transição, o paraguaio tem chance de afirmação.
MT, por sua vez, tem estilo voluntarioso e tem o hábito de partir para cima, ora pelo meio, ora pelas pontas. Contudo, o fato de oscilar na marcação pode dar margem para que o jogador (que atuou como lateral-esquerdo em algumas partidas) possa atuar como um ponta.
Outro jogador que pode ganhar espaço é Laranjeira. A saída de Germán Cano está confirmada enquanto a permanência de Daniel Amorim é uma incógnita. Com isto, o jogador de 21 anos teria a missão de estufar a rede ao lado inicialmente de Gabriel Pec.
Enquanto isto, Riquelme tem o carinho da torcida e mostra-se em ascensão para cobrir a lateral esquerda. O Vasco ainda segue lidando com desafios para direcionar sua temporada de 2022. A luta ficará ainda mais árdua para jogadores jovens se firmarem em meio a tempos difíceis.
Crédito: GalarzaemaçãopeloVasco:depoisdoiníciopromissornoCarioca,frustraçãonaSérieB(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados