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Em meio à chegada de Diniz, Vasco tem 5% de chance de conquistar o acesso à Série A do Brasileirão

Após derrota para o Avaí, Gigante da Colina viu a diferença para o G4 aumentar com as vitórias de Goiás e Botafogo na 23ª rodada. Equipe volta a campo na quinta, contra o CRB...
LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 06:01

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 06:01

Crédito: Fernando Diniz comandou seu primeiro treinamento no Vasco neste domingo (Rafael Ribeiro/Vasco
Com a chegada de Fernando Diniz, o Vasco renovou a esperança na conquista do acesso. No entanto, após a derrota para o Avaí, na Ressacada, a equipe viu diferença para o G4 aumentar com as vitórias de Goiás e Botafogo na 23ª rodada. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Cruz-Maltino tem apenas 5% de chance de voltar à elite do futebol brasileiro.Restam quinze rodadas para o fim da competição, e o clube carioca necessita de uma arrancada nesta reta final - pelo menos dez vitórias. Com 32 pontos, o time de São Januário está a oito pontos do CRB, atual quarto colocado, e adversário da próxima quinta-feira, às 19h, no Estádio Rei Pelé. A partida marcará a estreia de Diniz à beira do campo.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Depois do duelo contra os alagoanos, o time da Cruz de Malta reencontrará um velho conhecido de sua torcida. Trata-se de Vanderlei Luxemburgo, técnico do fim da temporada passada, que carimbou o quarto rebaixamento da história do clube. O duelo contra o Cruzeiro está marcado para domingo, às 16h, em São Januário.
Essa é a pior situação do clube nas quatro vezes em que participou da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2009, na 23ª rodada, o Vasco era líder com 46 pontos, três à frente do Guarani, na época. No fim, o time conquistou não só o acesso, como ergueu a taça da competição.
+ Toque de bola x erros coletivos e individuais: os desafios de Fernando Diniz para ajustar a defesa do Vasco
Na temporada de 2014, o Gigante da Colina era o quarto com 40 pontos, um à frente do Ceará e a quatro do primeiro colocado Avaí. Dois anos depois, o time era líder com 41 pontos, com dois pontos de diferença para o Brasil de Pelotas. Vale destacar que nas três edições o time carioca conseguiu o acesso.
Confira a probabilidade de acesso à Série do Brasileirão 2022
1 - Coritiba - 90.5%2 - Goiás - 76.3%3 - Botafogo - 75.5%4 - CRB - 51.9%5 - Avaí -29.2%6 - Guarani - 26.0%7 - Sampaio Corrêa - 18.5%8 - Náutico - 11.4%9 - Operário (PR) - 7.7%10 - Vasco - 5.0%11 - Remo - 2.9%12 - Cruzeiro - 1.9%13 - CSA - 1.9%14 - Ponte Preta - 0.46%15 - Brusque - 0.37%16 - Vila Nova - 0.33%17 - Vitória - 0.042%18 - Londrina 0.018%19 - Brasil de Pelotas - 0%20 - Confiança (SE) - 0%

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