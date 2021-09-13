Em meio à chegada de Diniz, Vasco tem 5% de chance de conquistar o acesso à Série A do Brasileirão

Crédito: Fernando Diniz comandou seu primeiro treinamento no Vasco neste domingo (Rafael Ribeiro/Vasco

Com a chegada de Fernando Diniz, o Vasco renovou a esperança na conquista do acesso. No entanto, após a derrota para o Avaí, na Ressacada, a equipe viu diferença para o G4 aumentar com as vitórias de Goiás e Botafogo na 23ª rodada. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Cruz-Maltino tem apenas 5% de chance de voltar à elite do futebol brasileiro.Restam quinze rodadas para o fim da competição, e o clube carioca necessita de uma arrancada nesta reta final - pelo menos dez vitórias. Com 32 pontos, o time de São Januário está a oito pontos do CRB, atual quarto colocado, e adversário da próxima quinta-feira, às 19h, no Estádio Rei Pelé. A partida marcará a estreia de Diniz à beira do campo.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Depois do duelo contra os alagoanos, o time da Cruz de Malta reencontrará um velho conhecido de sua torcida. Trata-se de Vanderlei Luxemburgo, técnico do fim da temporada passada, que carimbou o quarto rebaixamento da história do clube. O duelo contra o Cruzeiro está marcado para domingo, às 16h, em São Januário.

Essa é a pior situação do clube nas quatro vezes em que participou da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2009, na 23ª rodada, o Vasco era líder com 46 pontos, três à frente do Guarani, na época. No fim, o time conquistou não só o acesso, como ergueu a taça da competição.

+ Toque de bola x erros coletivos e individuais: os desafios de Fernando Diniz para ajustar a defesa do Vasco

Na temporada de 2014, o Gigante da Colina era o quarto com 40 pontos, um à frente do Ceará e a quatro do primeiro colocado Avaí. Dois anos depois, o time era líder com 41 pontos, com dois pontos de diferença para o Brasil de Pelotas. Vale destacar que nas três edições o time carioca conseguiu o acesso.

Confira a probabilidade de acesso à Série do Brasileirão 2022