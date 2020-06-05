Em live, Sérgio Rodrigues anuncia novo patrocinador do Cruzeiro

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, fez o anúncio de mais um parceiro comercial para a Raposa durante uma live, no canal oficial do clube, nesta quinta-feira, 4 de junho. A construtora Emccamp vai estampar a marca da companhia até o fim deste ano. A Enccamp Residencial possui sedes em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e terá seu nome grafado na camisa celeste logo abaixo do número, nas costas do uniforme. O valor aproximado pago para expor a marca da construtora na camisa azul deve ser de R$ 3 milhões. E MAIS:Rodriguinho revela bastidores tensos no Cruzeiro com atritos de atletas com o ex-técnico Rogério CeniZagueiro Léo é o terceiro jogador do Cruzeiro contaminado com a Covid-19Cruzeiro escolhe Deis Chaves para conduzir iniciativas do centenárioLisca é liberado de isolamento social e volta a comandar o América-MGMais um! Volante Jean, do Cruzeiro, também está com a Covid-19A chegada de um novo patrocinador ao Cruzeiro foi promessa de campanha de Sérgio Santos Rodrigues, cumprida com o acordo com a Enccamp. Além da empresa de engenharia, a Raposa tem como parceiros os Supermercados BH, a Bem Protege, de proteção veicular, o Digimais, banco digital do grupo Renner; a Multimarcas Consórcios e os Frigoríficos Saudali. Outras parcerias comerciais do Cruzeiro, que não estão ligadas ao uniforme são s cervejaria Brahma; da AOC, fabricante de monitores LED; do hospital Lifecenter; da Vilma Alimentos e da Temperatta Alimentos.E MAIS:Ex-atacante Jair Bala tem melhora no quadro de saúde e deixa o CTIDe volta ao Cruzeiro, Lucas França quer usar sua experiência para ajudar a Raposa em sua recuperaçãoPerto de marca histórica no Cruzeiro, Ariel Cabral vira 'parça' de AnguloTROPEIRÃOCAST pergunta: LGBTQ fobia e racismo podem tirar o seu direito de torcer pelo time de coração dentro e fora dos estádios? Ouça!Em visita ao Cruzeiro, presidente da FMF 'bate o pé' e diz que Mineiro será concluído dentro de campo E MAIS: