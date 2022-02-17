Em live, apresentador do Corinthians indica que o clube está próximo de anunciar o novo treinador

Já se passaram 14 dias desde a demissão de Sylvinho, e o Corinthians segue sem treinador. Enquanto a diretoria alvinegra segue focada nas conversas com os treinadores portugueses, mantendo sigilo, um funcionário do clube indicou que a busca pode estar perto do fim.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians

Em live pré-jogo contra o São Bernardo, um dos apresentadores da Corinthians TV disse que até sexta-feira (18), o Timão deve anunciar o nome do próximo treinador.

- Ouvi que até sexta devemos ter novidades - afirmou o apresentador durante a live.

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Desde que definiu o foco em um técnico estrangeiro, o Timão viu as negociações com Jorge Jesus, Vitor Pereira, Nuno Espiríto Santos e Paulo Fonseca não evoluírem. Fernando Lázaro, interino, vai para a sua terceira partida consecutiva no comando do Corinthians.