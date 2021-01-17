Em jogos que cedeu o empate, Palmeiras deixa de somar 16 pontos no Brasileirão

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após o resultado em 1 a 1 frente ao Grêmio, na última sexta-feira (15), no Allianz Parque, o Palmeiras somou apenas um ponto pela nona vez no Campeonato Brasileiro. O jogo diante do Tricolor Gaúcho fez com que o Verdão chegasse aos 18 tentos perdidos por empates. Dentre eles, 16 foram após sair na frente do marcador.

Com aproveitamento de 57%, o número de pontos perdidos em empates chama atenção e dificulta a sequência na briga pelo título da competição. Após 28 partidas disputadas, o Verdão soma 48 tentos e ocupa apenas a 6ª posição no Brasileirão.

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O destaque negativo é que, assim como na última partida, o Alviverde sofreu gols após os 40 minutos da segunda etapa em quatro oportunidades.O único jogo em que isso não aconteceu foi contra o Internacional, no Allianz Parque, pela 7ª rodada do Brasileirão. Na partida em questão, Thiago Galhardo, de pênalti, abriu o marcador. Dois minutos depois, Luiz Adriano explorou o cruzamento de Gustavo Gómez e deixou tudo igual.

Caminhando para a reta final do Campeonato Brasileiro, as chances do Verdão conquistar o 11º título são baixas. Ainda que a equipe de Abel Ferreira vislumbre essa possibilidade, segundo aponta o portal InfoBola, o Palmeiras tem apenas 4% de chance. Para se ter uma ideia, o São Paulo, líder da competição, ostenta a maior porcentagem de erguer o caneco, com 54.