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futebol

Em jogos que cedeu o empate, Palmeiras deixa de somar 16 pontos no Brasileirão

Em oito oportunidades, o Verdão saiu na frente do placar e sofreu o empate
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LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 07:48

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 07:48

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após o resultado em 1 a 1 frente ao Grêmio, na última sexta-feira (15), no Allianz Parque, o Palmeiras somou apenas um ponto pela nona vez no Campeonato Brasileiro. O jogo diante do Tricolor Gaúcho fez com que o Verdão chegasse aos 18 tentos perdidos por empates. Dentre eles, 16 foram após sair na frente do marcador.
Com aproveitamento de 57%, o número de pontos perdidos em empates chama atenção e dificulta a sequência na briga pelo título da competição. Após 28 partidas disputadas, o Verdão soma 48 tentos e ocupa apenas a 6ª posição no Brasileirão.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Weverton e Veiga são os nomes do Palmeiras em empate
O destaque negativo é que, assim como na última partida, o Alviverde sofreu gols após os 40 minutos da segunda etapa em quatro oportunidades.O único jogo em que isso não aconteceu foi contra o Internacional, no Allianz Parque, pela 7ª rodada do Brasileirão. Na partida em questão, Thiago Galhardo, de pênalti, abriu o marcador. Dois minutos depois, Luiz Adriano explorou o cruzamento de Gustavo Gómez e deixou tudo igual.
Caminhando para a reta final do Campeonato Brasileiro, as chances do Verdão conquistar o 11º título são baixas. Ainda que a equipe de Abel Ferreira vislumbre essa possibilidade, segundo aponta o portal InfoBola, o Palmeiras tem apenas 4% de chance. Para se ter uma ideia, o São Paulo, líder da competição, ostenta a maior porcentagem de erguer o caneco, com 54.
Ainda com a “chavinha” virada para o Brasileirão, o Palmeiras volta a campo já nesta segunda-feira (18), quando recebe o Corinthians, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

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